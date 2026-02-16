CLASIFICADOS PANORAMA
Somos Deporte
Era de Riestra, pero Newells se lo empató sobre el final
El Malevo y la Lepra terminaron 1 a 1 en el cierre de la quinta fecha del Torneo Apertura.
Hoy 21:08
Riestra Newells
TEMAS
Liga Profesional de Fútbol
Club Atlético Newell’s Old Boys
Deportivo Riestra
