Video: un fuerte temporal provocó serios inconvenientes en localidades del interior santiagueño

En zonas como Guasayán, y también parte del departamento Alberdi, el agua provocó diversos inconvenientes.

Hoy 16:40

Numerosas familias se vieron afectadas por las lluvias registradas este lunes en el interior santiagueño. Según informaron a Diario Panorama, algunas personas debieron abandonar sus viviendas tras un violento golpe de agua registrado durante la madrugada. La crecida sorprendió a los vecinos y obligó a evacuar preventivamente varias casas ante el rápido avance del agua.

La situación también es crítica en Luján, departamento Guasayán, donde hasta el momento no se tienen precisiones sobre el estado de las familias del Galpón de Villa Rosa y de San Ramón.

Según los primeros reportes, en la zona habrían caído cerca de 200 milímetros de lluvia, aunque en otros sectores se estiman registros de entre 80 y 120 milímetros, volumen suficiente para generar anegamientos y desbordes.

El agua incluso pasó por encima de la calzada en determinados tramos, complicando la circulación. Si bien la lluvia cesó momentáneamente, continúan registrándose precipitaciones aisladas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a los pobladores.