Grave accidente en Ruta 8: una joven embarazada y su pareja resultaron heridos tras chocar con una camioneta

El siniestro, ocurrido a la altura del paraje Los Soria, dejó a ambos ocupantes de la moto internados en el Hospital Regional con lesiones gravísimas.

Hoy 16:35

Un violento accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo alrededor de las 15.30 en la Ruta 8, a la altura del paraje Los Soria, dejó como saldo a dos jóvenes con heridas graves, luego de que la motocicleta en la que se desplazaban colisionara con una camioneta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro involucró a una moto de 110 cc conducida por Facundo Suárez, de 21 años, domiciliado en la localidad de Los Quiroga (departamento Banda), quien viajaba acompañado por Fernanda Sánchez, de 22, residente en el paraje Los Soria.



Por causas que se investigan, el rodado menor impactó contra una camioneta Ford F-100 manejada por Víctor Emanuel Anríquez, de 35 años, con domicilio en el barrio Villa Unión de La Banda, quien no sufrió lesiones de gravedad.

Tras la colisión, los ocupantes de la motocicleta fueron trasladados en primera instancia al CIS Banda, donde los médicos diagnosticaron que Sánchez presentaba fractura expuesta de rodilla y cursaba un embarazo de ocho meses, por lo que fue derivada de urgencia al Hospital Regional.

En tanto, Suárez sufrió traumatismos severos en el cráneo, hombros y ambas rodillas, y permanece internado en estado delicado en el mismo centro de salud.

En el lugar del hecho trabajó personal policial con jurisdicción en la Subcomisaría de Los Quiroga, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del choque.