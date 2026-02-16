Otro dolor de cabeza para Gallardo: pierde a uno de sus titulares para el debut de River en la Copa Argentina

El jugador padece un cuadro febril y quedará fuera de la lista de concentrados para el duelo ante Ciudad Bolívar.

Hoy 17:03

Este martes, River Plate debutará en la Copa Argentina frente a Ciudad Bolivar y Marcelo Gallardo ya sabe que no podrá contar con Marcos Acuna.

El lateral izquierdo quedó fuera de la lista por un cuadro febril que le impidió entrenarse con normalidad. Por precaución, será resguardado y su lugar lo ocupará Matias Vina, quien tendrá la oportunidad de volver a la titularidad.

Una baja sensible en el lateral

La ausencia del campeón del mundo es la principal novedad en la previa. Si bien Acuña había mostrado falta de ritmo en sus primeras presentaciones del año tras no completar la pretemporada, es una fija en el once del Muñeco.

Ante su baja, Viña buscará aprovechar la chance luego de una serie de actuaciones irregulares que lo relegaron en la consideración.

Dudas en el fondo

En el arco, Santiago Beltran seguiría como titular ante la falta de forma de Franco Armani.

Por derecha, Gonzalo Montiel disputó todos los minutos en lo que va del año y es una pieza importante para Gallardo, aunque podría tener descanso y dejarle su lugar a Fabricio Bustos.

En la zaga, el bajo nivel de Lautaro Rivero en las últimas dos derrotas lo puso bajo la lupa. Si bien Lucas Martinez Quarta tampoco logró destacarse, el DT podría inclinarse por Paulo Diaz, quien reapareció ante Rosario Central y dejó una buena imagen cuando parecía tener un pie afuera del club.

Cambios en el mediocampo

En la mitad de la cancha se romperá la línea de cinco mediocampistas que intentó imponerse sin éxito ante Argentinos Juniors.

Anibal Moreno continuará como eje central y volverá Fausto Vera, ausente en La Paternal por suspensión. A ellos se sumará Tomas Galvan, uno de los pocos puntos altos en la última caída, mientras que más adelantado se moverá Juan Fernando Quintero.

Incógnitas en el ataque

Arriba persisten más dudas que certezas. Frente al Bicho, el único punta fue Agustin Ruberto, en la primera titularidad de su carrera. Quedaron sin ingresar Facundo Colidio, Maximiliano Salas e Ian Subiabre.

Gallardo deberá definir si sostiene al juvenil como referencia ofensiva y quién lo acompañará. Todos los nombres están en carrera para un debut en Copa Argentina que asoma clave para recuperar confianza y empezar a enderezar el rumbo.