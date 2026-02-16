Festeja Costas: los cuatro soldados que recupera Racing para enfrentar a Boca

La Academia ya piensa en su visita al Xeneize en La Bombonera el próximo viernes.

Hoy 17:16

Con dos victorias consecutivas, Racing Club dejó atrás el flojo arranque en el Torneo Apertura y comenzó a escalar posiciones en la Zona B. Ahora tendrá una prueba de carácter: visitar a Boca Juniors este viernes desde las 20.00 en La Bombonera.

Para ese compromiso, Gustavo Costas recupera futbolistas importantes que no estuvieron en el triunfo 2-0 sobre Banfield en el Florencio Sola.

Nazareno Colombo, que arrastraba un golpe desde la caída ante Tigre, volvió a entrenarse con normalidad. También lo hicieron Agustin Garcia Basso, ausente por cuestiones personales, e Ignacio Rodriguez. Todos quedaron a disposición del cuerpo técnico.

Otra buena noticia llegó por el lado de Baltasar Rodriguez. El volante fue reemplazado en el entretiempo ante Banfield por una sobrecarga muscular, pero los estudios descartaron una lesión. Incluso podría ser titular ante Boca.

Tras la victoria ante el Taladro, Costas dejó en claro la postura con la que su equipo irá a la Bombonera: “A la cancha de Boca tenemos que ir a ganar, no importa que hayamos ganado dos partidos al hilo. Este grupo en estos partidos saca lo mejor de sí”.

De todos modos, el entrenador no evitó la autocrítica pese al resultado favorable: “No me gustó cómo jugamos. No estábamos para ganarlo ni para irnos al vestuario ganando por dos goles. No estábamos finos en los pases. Controlamos el segundo tiempo pero sin lastimar”.

Racing llega en alza desde los resultados, pero con aspectos futbolísticos por ajustar. El clásico ante Boca asoma como una medida ideal para confirmar la recuperación y consolidarse definitivamente en la pelea de la Zona B.