Villa Atamisqui vivió una nueva jornada cultural con la exitosa propuesta “Un Domingo Atamisqueño”

El evento, impulsado por la municipalidad, busca atraer a vecinos y visitantes de la ciudad con la cultura con principal atracción.

Hoy 17:39

Con una destacada convocatoria de vecinos y visitantes, se realizó la cuarta fecha del ciclo cultural “Un Domingo Atamisqueño No es un Domingo Cualquiera”, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de Villa Atamisqui junto a su área de Cultura, Turismo y Deporte.

La jornada contó con la presentación central del reconocido músico Manolo Herrera y el conjunto Las Sachaguitarras, quienes recibieron un reconocimiento de manos del intendente Víctor Rosales y de la directora Valeria Ríos. La noche también contó con la visita especial del artista Simón Merlo.

El evento incluyó además la participación de la Academia Retoños Atamisqui, dirigida por el profesor Darío Domínguez; la propuesta artesanal de Las Hermanas Quiroga con su arte telero; el Museo Móvil de Las Sachaguitarras; el joven René Julián Herrera, que interpretó “Fantasía de Bombo”; y el payador Franco Baigorri.

Completaron la cartelera el Dúo Bravo García, Roberto Agüero y su banda, Gastón Torrez, mientras que el cierre estuvo a cargo de Marcelo Farías y su conjunto, coronando una noche atravesada por la música, la tradición y el encuentro familiar.