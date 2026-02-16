UxP advierte que si LLA cambia el artículo de las licencias médicas, la reforma laboral volverá al Senado

Lo aseguró el jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez.

Hoy 18:04

El kirchnerismo advirtió que si hubiera cambios en el artículo de las licencias médicas de la reforma laboral, que generó una fuerte polémica, la iniciativa volverá al Senado, donde la semana pasada tuvo media sanción. El jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, explicó: “Cualquier cambio que le quieran hacer al proyecto, tiene que volver al Senado”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El jefe de bloque de UxP en la Cámara Baja explicó, previo al debate de la reforma laboral en comisiones de Diputados: “Somos la cámara revisora. No solo queremos eliminar ese artículo, de las licencias, sino que partimos de un rechazo en general. En ese caso el Senado, como cámara de origen, tendrá que volver a dictaminar, a favor o en contra de los cambios introducidos en Diputados. A partir de eso habrá o no ley".

Martínez dijo además, en declaraciones a Futuröck FM, que la reforma laboral, podría judicializarse en caso de convertirse en ley, y que esa acción debería ser impulsada por los sindicatos: “La vía de la judicialización habrá que trabajarla sobre el texto definitivo. Sería muy bueno que si esa vía existiese, la plantearan los perjudicados. Cualquier acción que se haga en se sentido debería ser coordinada con el movimiento obrero".