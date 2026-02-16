El fuerte mensaje de Borja sobre su paso por River y la relación con Gallardo

El delantero colombiano reveló algunos detalles de su experiencia como futbolista del Millonario y se refirió al Muñeco.

Tras su salida libre en el último mercado de pases, Miguel Angel Borja rompió el silencio y habló sobre su paso por River Plate, donde disputó más de 150 partidos y conquistó tres títulos. En diálogo con VBar Caracol, el delantero reveló detalles de su relación con Marcelo Gallardo y explicó los motivos de su salida.

“Él fue el que me llevó y fue por algo. Llegué en un mal momento del equipo, cuando él estaba por salir y luego llegó Demichelis”, expresó el colombiano sobre su arribo al club.

El regreso de Gallardo y la autocrítica

Borja también hizo referencia al período con Martin Demichelis, donde aseguró sentirse más cómodo desde lo táctico: “Cuando llegó Demichelis utilizaba un esquema al que yo estaba más acostumbrado”.

Sin embargo, reconoció que con el regreso del Muñeco no logró sostener el nivel esperado: “Llegó nuevamente Marcelo y no tuve el nivel que esperaba. No fue porque no tenía la capacidad. Las cosas no salían y el equipo no engranaba”.

El pedido para irse y la salida en enero

El Colibrí reveló que había intentado marcharse antes: “Le pedí salir en pleno Mundial de Clubes y no me dejó. Me dijo que me necesitaba y por eso me fui en enero”.

Además, dejó en claro que su despedida no fue como hubiese deseado: “No me fui de River como quería. Los otros referentes tampoco querían salir sin un título. Era un ciclo cumplido”.

Actualmente con un gran presente en Emiratos Árabes, Borja cerró así una etapa intensa en Núñez.

Sus números en el Millonario

Durante su paso por River, el colombiano disputó 159 partidos, convirtió 62 goles y aportó 10 asistencias.

Además, fue campeón del Torneo 2022, la Supercopa Argentina 2022 y el Trofeo de Campeones 2022, títulos que marcaron su ciclo en el club.