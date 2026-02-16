La China Suárez habló de la polémica con Wanda Nara por la malla de su hija: “Otra mentira más”

La actriz, en diálogo con Gustavo Méndez para La mañana con Moria, se refirió al escándalo por la prenda que tuvo a la conductora despotricando contra la actual pareja de Mauro Icardi

Las versiones cruzadas sobre la relación entre los hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi con la familia de la China Suárez volvieron a ocupar el centro del debate mediático, luego de que la conductora de MasterChef Celebrity lanzara una acusación directa: “Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas. Y que devuelva mi mudanza”, exigió la conductora, en referencia a pertenencias que, según ella, no regresaron de Turquía. La disputa se da en medio de las tensiones judiciales que ambas familias atraviesan tras su separación.

La controversia surgió tras el cumpleaños de la hija menor de la actiz, evento al que Icardi intentó que asistieran sus hijas, según detalló su abogada, Elba Marcovecchio. La letrada había recalcado en DDM (América TV) la importancia de los adultos en las familias ensambladas: “Cuando uno habla del ensamble de familias, es muy importante el rol que toman los adultos”, aunque evitó brindar detalles sobre la causa judicial “por la privacidad de las niñas”. Aclaró, sin embargo, que el pedido de concurrencia fue espontáneo de las menores hacia su padre.

El trasfondo de la disputa reveló el desafío de establecer vínculos en familias ensambladas. Marcovecchio defendió la postura de Icardi y resaltó: “Él sabe lo que es una familia ensamblada. Él vive una familia ensamblada”. No obstante, el conflicto por la ropa y los objetos personales expuso la fragilidad de esos lazos y la desconfianza que persiste. Wanda Nara fue tajante respecto al vínculo de sus hijas con la China: “Mis hijas no la sienten ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores”.

Había sido la malla que usó una de las hijas de la actriz la que motivó el enojó de la animadora al asegurar que esa es una de las prendas de una de sus hijas que quedó en Turquía. Fue en La mañana con Moria (El Trece) en el que el periodista Gustavo Méndez transmitió su charla con la China sobre la polémica. “Hablé con ella y se reía. Otra mentira más. Cuando fueron a Miami y se comprometieron, volvieron y se encontraron en ‘La casa de los sueños’. Ahí él les llenó el cuarto de regalos”, recordó.

“Cuando fue la China le compró esa misma malla a su hija porque sabía que le gustaba. Esa malla es tres talles más grande para su hija, porque también le gustaba. Es de frutilitas”. Así el panelista dio la versión de la protagonista de Hija del fuego y desmintió que su hija usó ropa ajena sin consentimiento. “No la usó, pero se instaló desde el lado de Wanda Nara que le habían sacado la malla”, agregó Méndez.

No solo las pertenencias materiales generaron conflicto, sino también la dinámica en redes sociales. Moria Casán hizo hincapié en cómo gestos mínimos del entorno, como los “likes” de Kenny Palacios —persona de confianza de Wanda— a publicaciones de la China, se convierten en combustible para la polémica: “Kenny, astuto también, pone cosas como para que se hable de él”. Según los panelistas, estos movimientos, lejos de ser inocentes, amplifican el alcance de rumores y versiones infundadas.

Mientras la controversia mediática se alimenta de acusaciones y desmentidas, Moria Casán fue muy dura sobre el verdadero eje del conflicto: “Salvo en algún que otro lado, los que menos piensan en los chicos son ellos”. La frase apuntó a la paradoja de un enfrentamiento que, aunque se justifica en nombre de los menores, termina desplazando sus necesidades frente a la exposición pública y la batalla de relatos entre adultos.

Hace una semana las declaraciones de la representante legal de Mauro Icardi sobre la dinámica familiar tras el cumpleaños de la hija menor de la China Suárez, motivaron la reacción de Wanda Nara. Molesta, la animadora se comunicó con el periodista Guido Záffora para lanzar nuevas acusaciones y cuestionamientos directos al entorno de su expareja.

“¿Por qué no le manda carta documento a Pampita ya que ningún familiar fue o al propio padre?”, replicó Wanda, apuntando a la abogada y señalando la ausencia de los hijos de Benjamín Vicuña y Pampita en la celebración. Záffora intervino para reforzar: “Es verdad, Vicuña celebró al día siguiente con la misma temática. No fueron los hijos de Vicuña y Pampita”, aportando contexto a la ausencia de esos familiares en el evento.

La conductora redobló la apuesta al referirse al vínculo de sus hijas con el entorno de la China: “¿Con qué familiar de Mauro iban a estar las nenas? Los hermanos de sangre no fueron, imagínate mis hijas, que no las sienten familia. Mis hijas no la sienten ni tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores”, disparó, dejando en claro la distancia emocional entre las partes.

El reclamo más fuerte llegó sobre el final del intercambio, cuando Wanda expuso una de sus mayores molestias: “Que ella se deje de usar mi ropa y la de mis hijas. Y que devuelva mi mudanza”, exigió, abriendo una vez más la polémica.