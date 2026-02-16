De cuánto será el monto de ayuda escolar este año tras el anuncio del gobernador Elías Suárez

El monto será por cada hijo en edad educativa, según indicó el mandatario santiagueño.

Hoy 20:50

El gobernador Elías Suárez anunció un incremento en la suma por hijo correspondiente a la ayuda escolar 2026, que ascenderá a $280.000. El beneficio comenzará a hacerse efectivo a partir del 10 de marzo, en el marco de las medidas destinadas a acompañar a las familias de la administración pública en el inicio del ciclo lectivo.

Según se informó, el monto será otorgado en concepto de ayuda escolar por cada hijo en edad educativa, representando una actualización significativa respecto a períodos anteriores.

La medida busca aliviar el impacto económico que implica el comienzo de clases, en un contexto de aumento de costos en útiles, indumentaria y otros gastos escolares.

Este anuncio se suma al esquema de bonos provinciales ya confirmado para 2026, entre ellos el Bono de Inicio de Ciclo Lectivo y otros adicionales previstos durante el año, consolidando así el paquete de medidas salariales presentado por el Ejecutivo provincial.