Silva Neder: "Este anuncio ratifica un modelo de gestión y un compromiso inquebrantable con el trabajador"

El vicegobernador valoró las medidas anunciadas este lunes por Elías Suárez.

Hoy 21:05

En el marco de los recientes anuncios salariales realizados por el gobernador Elias Miguel Suárez, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder ponderó el impacto positivo de las medidas y remarcó que este anuncio "ratifica un modelo de gestión y un compromiso inquebrantable con el trabajador".

Para el titular del Poder Legislativo, el incremento del 42,4% en el sueldo básico y el establecimiento de un piso salarial de $1.130.000 no son hechos aislados, sino la consolidación de un modelo de gestión. "Estamos ante una decisión política de gran envergadura que supera en un 10% la inflación interanual, protegiendo de forma real el bolsillo de nuestra administración pública", señaló.

Silva Neder fue enfático al señalar que la viabilidad de este paquete de medidas —que incluye bonos anuales y una ayuda escolar de $280.000— se debe a la seria administración del erario público durante los últimos años.

"Es fundamental remarcar que esta realidad es posible gracias a la excelente administración de los recursos públicos que se inició con la gestión de Gerardo Zamora, que tuvo continuidad y firmeza con la exgobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y que hoy se ve ratificada y fortalecida bajo la conducción del gobernador Elias Miguel Suárez", subrayó el Vicegobernador.

Otro de los puntos que Silva Neder resaltó fue la paz social y el rol de las entidades gremiales. El funcionario elogió la predisposición de los sindicatos santiagueños para alcanzar acuerdos superadores.

"Una vez más, sentados en la Mesa de Diálogo y Trabajo, hemos demostrado que el diálogo es la herramienta para el progreso", afirmó.

Según Silva Neder, el acuerdo no solo beneficia a la masa salarial, sino que actúa como un motor para la economía local al inyectar liquidez de forma inmediata, citando como ejemplo el pago del bono de $250.000 previsto para este viernes 20 de febrero.

Finalmente, el Dr. Silva Neder destacó la mirada federal de la medida, al incluir en el pago del bono de $250.000 (20 de febrero) a los empleados municipales, previa solicitud de las intendencias y comisiones municipales, asegurando que el beneficio llegue a cada rincón de la provincia. "Santiago del Estero sigue demostrando que, con cuentas ordenadas y sensibilidad social, se puede gobernar a favor de la gente", concluyó.