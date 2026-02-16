Impactante choque en Ruta 9 dejó un motociclista con graves lesiones y un automóvil volcado

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 1204 y terminó con un hombre de 40 años con múltiples fracturas. Una familia que viajaba en el automóvil resultó fuera de peligro.

Hoy 22:06

Un grave accidente de tránsito se produjo este lunes 16 de febrero, alrededor de las 18.50, sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1204, en la zona próxima al cruce con la Ruta Provincial 3.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta y un automóvil, dejando como saldo un hombre con lesiones de gravedad.

De acuerdo con lo manifestado por el conductor del rodado mayor, Germán Brizuela, de 45 años, con domicilio en el barrio San Germein de la ciudad Capital, circulaba junto a su esposa Alba Fernández, de 46, y sus hijos Isabela, de 10 años, y Joaquín, de 8, en sentido norte-sur por Ruta 9, cuando al llegar al mencionado kilómetro se cruzó de frente una motocicleta, produciéndose el impacto.

El automóvil, un Ford Fiesta color rojo, terminó volcado en una cuneta, mientras que el motociclista quedó tendido a un costado de la calzada con visibles lesiones. Fue identificado por un familiar como Oscar Sánchez, de 40 años, con domicilio en la localidad de La Aguada.

Tras el choque, los protagonistas fueron trasladados en ambulancia al CIS Termas. El conductor de la motocicleta fue evaluado por el personal médico, que diagnosticó contusión pulmonar, fracturas costales, pérdida momentánea de conocimiento y fractura expuesta en pierna derecha.

En tanto, los ocupantes del automóvil fueron asistidos y se constató que se encontraban fuera de peligro.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N°58 de Villa Balnearia y de la División Criminalística, que realizó pericias, fotografías y relevamientos técnicos.

La causa quedó bajo intervención del fiscal coordinador, doctor Gustavo Montenegro, quien dispuso el secuestro preventivo de ambos vehículos y la realización de test de alcoholemia a los conductores. Las actuaciones continúan a fin de determinar las responsabilidades del hecho.