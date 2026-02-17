La batalla por la IA se muda al espacio

Jeff Bezos puso en órbita 32 satélites para ofrecer Internet. La disputa por la IA en el espacio y un escenario inquietante en todo el mundo.

Hoy 04:55

Por Ricardo Braginski, en diario Clarín

La disputa es de tal magnitud que resulta difícil de dimensionar desde la escala humana.

El fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, logró poner en órbita los primeros 32 satélites de su proyecto Amazon Leo (de Internet desde el espacio), con el que busca competirle al consolidado Starlink, de Elon Musk.

Ambos tecnomagnates -gigantes de la era digital- compiten ahora en la carrera por la tecnología en el espacio. Aunque más interesante quizás sea observar qué está haciendo Musk para defenderse de Bezos con un buen ataque.

Por estos días, el hombre más rico del mundo saturó los portales con diversos anuncios.

En primer lugar, informó que va a fusionar su negocio de lanzamiento de cohetes SpaceX con su empresa de desarrollo de Inteligencia Artificial xAI (que hace la IA Grok). En concreto, SpaceX compró a xAI, lo que ya la hizo valorar 1 billón de dólares y a xAI en 250.000 millones.

Lo más interesante es una de las razones esgrimidas para la fusión, y es que con la nueva compañía, Musk planea lanzar cientos de satélites que serán centros de datos interconectados para procesar IA en el espacio.

¿Para qué irse hasta el espacio? Resulta que los modelos de IA son cada vez más sofisticados y los centros de datos que procesan la información consumen cada vez más energía. Por eso, hoy el cuello de botella para el crecimiento de la IA es precisamente la energía.

En órbita, los satélites pueden abastecerse con energía solar, que es mucho más barata, explicó Musk.

En este contexto, el hombre más rico del mundo anunció la postergación de sus planes de ir a Marte (era la principal misión de SpaceX), para reemplazarla por el proyecto de construir una ciudad en la Luna.

Allí planea construir lanzadores electromagnéticos, una suerte de catapultas que saturarán el espacio con los satélites/centros de datos.

La industria de la IA acelera. La semana pasada, el mismo Musk afirmó que la “singularidad tecnológica” ya empezó (es el momento en que la inteligencia artificial supera a la humana y empieza a mejorar por sí misma a una velocidad imposible de controlar), mientras que Anthropic (otra empresa de IA de EE.UU.) lanzó una IA que puede manejar por sí misma cualquier dispositivo digital.

Estados Unidos alienta la competencia de estos monstruos de la tecnología, porque del otro lado está la amenaza de China, que con su ecosistema de ciencia y desarrollo viene empatando o ganando la pelea.

El impacto de estos avances en la economía y la sociedad puede ser enorme. Por eso, cualquier estrategia de desarrollo -también en países como la Argentina- no puede ignorar las amenazas y oportunidades que se abren en un mundo cada vez más impredecible.