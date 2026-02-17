Una minería responsable no precisa cambios en la ley de Glaciares

El desarrollo debe ir acompañado de estrategias e inversiones orientadas a reducir la extracción de materiales vírgenes.

Hoy 05:03

Por Manuel Jaramillo, en diario Clarín

A nivel global, la minería terrestre ha crecido de forma sostenida durante los últimos 50 años. Y esta tendencia va a seguir en los próximos años impulsada por el rol central que los minerales y metales desempeñan en la transición hacia energías limpias, la defensa, la construcción de edificios e infraestructura, la manufactura y el desarrollo tecnológico.

Los minerales y metales tienen un papel crítico en la transición energética y en el desarrollo sostenible del país.

Sin embargo, la minería nunca puede considerarse sustentable debido al carácter finito de los recursos que explota. En su lugar, el sector debe volverse lo más responsable posible, identificando, evitando o minimizando los daños sociales y ambientales, y garantizando la reparación, remediación y compensación cuando los impactos ocurran.

El desarrollo minero debe ir acompañado de estrategias e inversiones orientadas a reducir la extracción de materiales vírgenes y la demanda total de los mismos a través de estrategias de economía circular como el reciclaje y medidas como la suficiencia y la eficiencia.

La minería no debe afectar la gestión efectiva ni la conservación de áreas protegidas y conservadas, ni las reservas de agua, ni los glaciares o el ambiente periglaciar, ni socavar los derechos de los pueblos indígenas ni de las comunidades locales, incluidos sus territorios tradicionales. Cuando se prevea que las operaciones mineras generarán impactos sociales y ambientales negativos significativos e irreversibles, estas no deberían ser autorizadas.

Como parte de la implementación de la Ley de Glaciares Argentina cuenta con el Inventario Nacional de Glaciares, realizado por el IANIGLA identificando y caracterizando las masas de hielo en el territorio nacional. El mismo identificó en la cordillera de los Andes 5.769 km² de hielo, de. Los cuerpos de hielo identificados en el inventario representan aproximadamente sólo el 1 % de la superficie de la Cordillera dejando amplio espacio para el desarrollo de la minería responsable en él país sin afectar los glaciares o el ambiente periglaciar.

Gracias al inventario podemos saber que la superficie con glaciares se redujo un 17% y la de los manchones de nieve perennes un 23 % en sólo 10 años. Las perspectivas son poco alentadoras. El programa Copermicus, dependiente de la Unión Europea, plantea que la temperatura media del planeta ha aumentado 1.4° comparado con la previa al desarrollo industrial en 2025.

Este aumento muestra una vez más la importancia clave de la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar para aumentar la resiliencia climática y de la biodiversidad en un planeta cada vez mas caliente.

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo nacional para modificar la ley de glaciares busca permitir que cada provincia pueda desafectar glaciares y ambiente periglaciar de la protección dada por la ley vigente y autorizar en esos espacios la actividad minera y de explotación de hidrocarburos. Una real minería responsable es necesaria y posible en el marco de la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar vigente. El desafío no es modificar la ley, si no bregar porque el estado nacional y los estados provinciales dispongan de los recursos adecuados para su correcta implementación y monitoreo, esperamos que la Honorable Cámara de Senadores de la Nación Argentina comprenda la situación y defienda a los glaciares de nuestro país.