Un guía se descompensó en el Aconcagua y debió ser evacuado de urgencia con una maniobra extrema

El hombre tiene 40 años y más de 20 de experiencia en el trekking.

Hoy 05:18

Un guía de trekking de 40 años y 20 de experiencia en la materia obligó a la activación de un operativo de emergencia en el Aconcagua, provincia de Mendoza, tras sufrir una descompensación. Su evacuación, a 4.200 metros de altura, fue posible gracias a una maniobra extrema de un avezado piloto de helicópteros.

El incidente, en específico, ocurrió durante el descenso por el sector conocido como Cuesta Brava, cerca del campamento denominado Plaza de Mulas. Según informaron medios mendocinos como el sitio web de Uno, el hombre sufrió dos convulsiones en un intervalo de 15 minutos, que derivaron en un rápido pedido de ayuda.

La comunicación sobre la emergencia se registró alrededor de las 12.30, cuando por radio se informó que el guía había perdido el conocimiento. La situación derivó en un operativo inmediato que involucró a la Patrulla de Rescate, Guardaparques y médicos del parque provincial.

Los primeros en arribar fueron los efectivos de la Patrulla de Rescate, quienes hicieron la asistencia inicial. Minutos después se sumó uno de los médicos del parque, quien evaluó los signos vitales del paciente, le administró oxígeno y medicación para estabilizarlo, y dispuso su evacuación inmediata debido a la posibilidad de nuevas convulsiones.

La Patrulla de Rescate y los Guardaparques aseguraron al guía y comenzaron el traslado hacia un punto apto para la extracción aérea, mientras el piloto Horacio Pedro Freschi, de la empresa Helicopters, se dirigía hacia la zona con la aeronave utilizada para este tipo de emergencias.

Al notar que no podía descender, y ante lo urgente de la situación, Freschi realizó una maniobra conocida como “vuelo estacionario”, sin tomar contacto con el suelo, para permitir que el guía fuera subido al helicóptero junto con personal del operativo. La secuencia quedó registrada en distintos videos publicados por el piloto y el equipo médico.

Una vez a bordo, el andinista fue trasladado hacia Horcones para recibir una mejor atención médica tras el preocupante contratiempo sufrido en la cumbre más alta de América, con 6.962 metros sobre el nivel del mar.