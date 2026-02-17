León XIV recibió al Opus Dei mientras avanza la investigación judicial en Argentina

El Sumo Pontífice abordó con las autoridades del Opus Dei la causa por presunta explotación laboral en Argentina y la reforma de estatutos.

Hoy 05:43

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano al prelado del Opus Dei, monseñor Fernando Ocáriz, y a su vicario auxiliar, el argentino monseñor Mariano Fazio. Durante la audiencia, analizaron la situación judicial que enfrenta la organización en la Argentina y el proceso de reforma de sus estatutos.

Según informó la Oficina de Comunicación del Opus Dei, las autoridades explicaron al Pontífice "la perspectiva institucional sobre algunas controversias puntuales en la Argentina", en un encuentro que se desarrolló en la biblioteca del Palacio Apostólico.

Denuncia por trata y explotación laboral

La causa se originó tras una investigación periodística publicada en mayo de 2021, que dio a conocer el reclamo de 43 mujeres, denominadas "numerarias auxiliares", quienes denunciaron que trabajaron sin percibir salario en tareas domésticas para la institución.

En 2023, el planteo derivó en una denuncia judicial por presunta trata de personas y explotación laboral. El Opus Dei rechazó esas acusaciones y sostuvo que se descontextualizó la situación, al mezclar reclamos de carácter previsional y laboral con imputaciones penales.

De acuerdo con información publicada por la propia institución, en 2024 los fiscales solicitaron que el juez cite a declaración indagatoria a cuatro sacerdotes que ejercieron como vicarios del Opus Dei en la Argentina durante las últimas décadas. En julio de 2025, la fiscalía reiteró el pedido e incluyó a Fazio, ex vicario regional y actual número dos de la prelatura, con residencia en Roma. Además, el abogado querellante solicitó incorporar a Ocáriz a la investigación.

Reforma de los estatutos del Opus Dei

Durante la audiencia, León XIV también se refirió al proceso de adecuación de los estatutos del Opus Dei, que comenzó hace casi cuatro años. El Papa señaló que el texto continúa en fase de estudio y que aún no definió una fecha para su publicación.

El proceso se inició en julio de 2022, cuando el papa Francisco promulgó el motu proprio Ad charisma tuendum. Con ese decreto, Francisco modificó el marco normativo de la prelatura fundada por san Josemaría Escrivá de Balaguer en 1928 y estableció que su forma de gobierno priorice el carisma por sobre la autoridad jerárquica.

Además, el Opus Dei pasó a depender del Dicasterio para el Clero y debe presentar un informe anual sobre su situación y el desarrollo de su labor apostólica. Antes, la institución rendía cuentas cada cinco años ante el organismo vaticano encargado de los obispos.

En el encuentro, también dialogaron sobre los desafíos de la evangelización en el mundo, de cara al centenario del Opus Dei en 2028, y sobre la situación de las vocaciones, con especial foco en el crecimiento en África y la caída en Europa.

Antes de concluir la audiencia, León XIV impartió su bendición apostólica a los miembros del Opus Dei y a quienes participan en sus actividades. Ocáriz, por su parte, le expresó al Pontífice el respaldo y la oración de la institución.