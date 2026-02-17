El cine argentino llora la muerte de Juan Carlos Desanzo

El también guionista y director de fotografía tenía 88 años. Dirigió películas emblemáticas como “El desquite”, "Eva Perón", "Hasta la victoria siempre" y “El Polaquito”.

Hoy 06:02

El histórico director, guionista y director de fotografía Juan Carlos Desanzo murió a los 88 años. La "pérdida irreparable” de uno de los “mayores autores del cine nacional” fue confirmada oficialmente por la Asociación General de Directores Autores Cinematográficos y Audiovisuales (DAC).

“En actividad desde los años sesenta, comenzó siendo el director de fotografía de las más destacadas películas argentinas de una época consagratoria: Un guapo del 900; La hora de los Hornos; The Players vs. Ángeles Caídos; Crónica de una señora; Los gauchos judíos; Juan Moreira; La Tregua; No toquen a la nena; El muerto; Los pasajeros del jardín; El infierno tan temido, entre otras”, informó la entidad a través de un comunicado.

Luego, destacó que “su sola mención alcanza para comprender la importancia y variedad de estilos que sus realizadores significan y la trascendencia histórica de estas obras cuyas imágenes, tan diversas como fundamentales, ofrecen en común la pericia cinematográfica de este entrañable amigo y compañero constante de DAC, pródigo en la tarea y firme en la lucha”.

DAC recordó, además, que Desanzo comenzó a “aplicar su maestría” desde 1983, con una filmografía “ya inolvidable” que es parte de la “identidad colectiva y a la que también aportó su labor como guionista”.

Entre sus principales obras, la institución enumeró a “El desquite”; “En retirada”; “La búsqueda”; “Al filo de la ley”; “Eva Perón”; “Hasta la victoria siempre”; “La venganza”; “El amor y el espanto”; “El Polaquito” y “Verano amargo”.

En paralelo, DAC destacó la lucha que Desanzo venía desarrollando en los últimos tiempos en defensa del cine argentino. “Hoy, inesperadamente, ya no está junto a nosotros, pero su obra y su fortaleza seguirán acompañando nuestra actividad para siempre”, remarcó la entidad. Y completó: “Acompañamos y compartimos con nuestro profundo e infinito pesar todo el dolor de su familia, que despedirá sus restos en intima ceremonia”.