Gendarmería detuvo a boliviano que transportaba cápsulas de cocaína en su estómago

El procedimiento se realizó sobre la ruta 34, a la altura de Pozo Hondo. El sujeto fue trasladado a un centro de salud para evacuar la droga.

Hoy 06:39

Un ciudadano boliviano fue detenido en la ruta nacional 34, a la altura de Pozo Hondo, departamento Jiménez, durante un procedimiento de rutina de Gendarmería Nacional, tras descubrir que llevaba dentro de su cuerpo numerosas cápsulas con cocaína.

De acuerdo a lo informado por fuentes cercanas al caso, el sujeto estaba en un centro de salud público expulsando las cápsulas, con la custodia de los gendarmes.

Procedimiento

La fuentes precisaron que la detención se produjo a media mañana durante un control de rutina a cargo del Escuadrón 59 Santiago del Estero, Sección Seguridad Vial de Gendarmería Nacional, en un colectivo de línea que viajaba de La Quiaca, Jujuy, con destino a Buenos Aires.

Cuando los uniformados controlaban a los pasajeros, un joven de nacionalidad boliviana mostró señales de nerviosismo que lo delataron. Los gendarmes comenzaron a interrogarlo y fue entonces cuando confesó que había ingerido numerosas cápsulas con cocaína.

De inmediato se dio intervención al juez federal, Guillermo Molinari, quien ordenó que el "capsulero" o "mula" quede en calidad de detenido y que sea rápidamente trasladado a un centro de salud para que expulsara las cápsulas, a fin de evitar que alguna reviente dentro del organismo y le provocara un grave daño, incluso la muerte.