Estados Unidos: tiroteo en una pista de hockey dejó al menos tres muertos y varios heridos

Las autoridades investigan si el ataque estuvo vinculado a una disputa familiar. Confirmaron que el agresor murió tras dispararse a sí mismo.

Hoy 06:54

Al menos tres personas murieron —entre ellas el atacante— y otras tres permanecen hospitalizadas en estado crítico tras un tiroteo ocurrido el lunes por la tarde en una pista de hockey sobre hielo de Pawtucket, Rhode Island. El episodio se registró en el Dennis M. Lynch Arena, donde estaba programado un partido juvenil.

Según informó la jefa de policía local, Tina Goncalves, las autoridades creen que se trató de un ataque selectivo derivado de una disputa familiar. Funcionarios de las fuerzas de seguridad citados por CNN también hicieron mención a esta teoría. Tras efectuar los disparos durante un evento estudiantil, el agresor murió a causa de una herida de bala autoinfligida. Entre las víctimas fatales se encuentra una niña, reportó el medio local WJAR.

El ataque provocó escenas de conmoción en las inmediaciones del estadio: familias y jugadores de hockey de secundaria, aún con sus uniformes, se abrazaban y lloraban antes de abandonar el lugar, mientras las calles cercanas permanecían cerradas por un amplio operativo policial y helicópteros sobrevolaban la zona.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) acudieron al lugar con premura para asistir a los integrantes de la Policía local en la investigación del hecho.

Pawtucket, una ciudad de unos 80.000 habitantes ubicada a pocos kilómetros de Providence y cerca de la frontera con Massachusetts, era conocida hasta hace poco por albergar la sede de la empresa Hasbro.

El último antecedente de un tiroteo con fatalidades confirmadas tuvo lugar el pasado jueves: dos personas murieron y una resultó herida producto de una balacera registrada en la Universidad Estatal de Carolina del Sur.

El episodio ocurrió a horas de la noche en un apartamento del complejo residencial estudiantil Hugine Suites y obligó a las autoridades a cerrar el campus tras recibir el alerta por disparos.

La institución informó que las identidades de las víctimas no habían sido confirmadas de inmediato y que tampoco se había precisado el estado de la persona herida. En ese momento, las autoridades universitarias no habían comunicado detenciones vinculadas al hecho y señalaron que fuerzas de seguridad locales patrullaban el campus y sus alrededores. Como medida preventiva, las clases del día siguiente fueron suspendidas.