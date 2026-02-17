Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 FEB 2026 | 24º
X
Mundo

Estados Unidos: tiroteo en una pista de hockey dejó al menos tres muertos y varios heridos

Las autoridades investigan si el ataque estuvo vinculado a una disputa familiar. Confirmaron que el agresor murió tras dispararse a sí mismo.

Hoy 06:54

Al menos tres personas murieron —entre ellas el atacante— y otras tres permanecen hospitalizadas en estado crítico tras un tiroteo ocurrido el lunes por la tarde en una pista de hockey sobre hielo de Pawtucket, Rhode Island. El episodio se registró en el Dennis M. Lynch Arena, donde estaba programado un partido juvenil.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó la jefa de policía local, Tina Goncalves, las autoridades creen que se trató de un ataque selectivo derivado de una disputa familiar. Funcionarios de las fuerzas de seguridad citados por CNN también hicieron mención a esta teoría. Tras efectuar los disparos durante un evento estudiantil, el agresor murió a causa de una herida de bala autoinfligida. Entre las víctimas fatales se encuentra una niña, reportó el medio local WJAR.

El ataque provocó escenas de conmoción en las inmediaciones del estadio: familias y jugadores de hockey de secundaria, aún con sus uniformes, se abrazaban y lloraban antes de abandonar el lugar, mientras las calles cercanas permanecían cerradas por un amplio operativo policial y helicópteros sobrevolaban la zona.

Agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) acudieron al lugar con premura para asistir a los integrantes de la Policía local en la investigación del hecho.

Pawtucket, una ciudad de unos 80.000 habitantes ubicada a pocos kilómetros de Providence y cerca de la frontera con Massachusetts, era conocida hasta hace poco por albergar la sede de la empresa Hasbro.

El último antecedente de un tiroteo con fatalidades confirmadas tuvo lugar el pasado jueves: dos personas murieron y una resultó herida producto de una balacera registrada en la Universidad Estatal de Carolina del Sur.

El episodio ocurrió a horas de la noche en un apartamento del complejo residencial estudiantil Hugine Suites y obligó a las autoridades a cerrar el campus tras recibir el alerta por disparos.

La institución informó que las identidades de las víctimas no habían sido confirmadas de inmediato y que tampoco se había precisado el estado de la persona herida. En ese momento, las autoridades universitarias no habían comunicado detenciones vinculadas al hecho y señalaron que fuerzas de seguridad locales patrullaban el campus y sus alrededores. Como medida preventiva, las clases del día siguiente fueron suspendidas.

TEMAS Estados Unidos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Las Termas: encontraron calcinado el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y detuvieron a un sospechoso
  2. 2. Video: un delincuente se llevó una motocicleta que estaba estacionada frente a un gimnasio en el B° Ejército Argentino
  3. 3. Lucio Mendoza y la fuerza de seguir: una historia de esperanza en el Día del Cáncer Infantil
  4. 4. Estuvo un año preso en Venezuela, fue liberado y contó el calvario que vivió
  5. 5. El tiempo para este martes 17 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una jornada calurosa y con cielo mayormente nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT