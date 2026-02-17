River debuta en la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar con la obligación de cambiar la imagen y pasar de fase

El Millonario no quiere sorpresas ante el equipo de la Primera Nacional. Arranca a las 22 en San Luis.

Hoy 09:34

Esta noche desde las 22.00, River Plate y Ciudad de Bolivar se enfrentan en el Estadio Parque La Pedrera, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El partido será televisado por TyC Sports y tendrá el arbitraje de Nicolás Ramírez.

River, obligado a reaccionar

El equipo de Marcelo Gallardo comenzó el año con buenas sensaciones: dos triunfos en el Torneo Apertura y un valioso empate ante Rosario Central en Arroyito.

Sin embargo, en las últimas dos presentaciones todo se desmoronó. Primero cayó 4-1 frente a Tigre y luego perdió 1-0 ante Argentinos Juniors. Con siete puntos, marcha octavo en la Zona B y necesita recuperar confianza en un cruce que puede resultar traicionero: tiene mucho más para perder que para ganar.

Varias bajas y algunos regresos

River no contará con Franco Armani, quien aún no recibió el alta médica; tampoco con Marcos Acuña, afectado por un cuadro febril; ni con Sebastian Driussi, en la etapa final de recuperación de un desgarro.

A ellos se suma la baja de Juan Carlos Portillo, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha ante el Bicho y recién volvería en el segundo semestre.

La buena noticia es que Anibal Moreno y Giuliano Galoppo, que encendieron alarmas en La Paternal, están en condiciones físicas óptimas. Además, podrían ingresar Paulo Diaz, Matias Vina, Fausto Vera y Maximiliano Salas.

Ciudad de Bolívar, con ilusión

El Cele viene de vivir uno de los partidos más importantes de su historia: el viernes pasado debutó en la Primera Nacional e igualó 1-1 como visitante frente a Godoy Cruz, candidato al ascenso. Ese resultado lo dejó séptimo en la Zona A y ahora buscará dar el golpe ante uno de los grandes del país.

El antecedente más cercano entre ambos fue por la misma instancia de la Copa Argentina pasada en Santiago del Estero, cuando River ganó 2-0 en el Estadio Unico Madre de Ciudades, con goles de Lucas Gonzalez Pirez y Franco Mastantuono.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.