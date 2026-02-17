Dafne Keen habla sobre su futuro como Wolverine: ¿Reemplazará a Hugh Jackman?

Tras el impacto de Logan y su regreso en Deadpool & Wolverine, la actriz se refirió a la posibilidad de convertirse en la nueva cara mutante del MCU mientras crecen las dudas sobre el futuro de Hugh Jackman en el papel.

Hoy 07:03

Desde el estreno de Logan en 2017, el personaje de Laura Kinney / X-23 dejó una huella profunda en el universo cinematográfico de los mutantes. Interpretada por Dafne Keen, la joven actriz logró convertir a una niña casi silenciosa en uno de los grandes aciertos emocionales de la saga. Años más tarde, su aparición en Deadpool & Wolverine reactivó una pregunta inevitable: ¿podría transformarse en la nueva Wolverine oficial del MCU?

En diálogo con Comic Book News, Keen fue consultada sobre su posible participación en la próxima película de X-Men. Aunque el proyecto avanza con bajo perfil, el guion ya estaría en manos de Michael Lesslie, responsable de Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes. Sin confirmar su presencia en el elenco, la actriz remarcó cuánto significa para ella el personaje y el impacto que sigue generando entre los fans.

“Es muy especial que algo que hicimos hace diez años todavía tenga impacto”, expresó, destacando el vínculo emocional con el público y el valor que tiene para ella saber que su interpretación conmovió a tantas personas.

Hugh Jackman y Dafne Keen

Mientras tanto, el futuro de Hugh Jackman continúa siendo una incógnita. Aunque en su momento presentó Logan como su despedida definitiva, recientemente declaró en The Graham Norton Show que ya no se anima a decir “nunca más” y que siente que su historia con el personaje podría no haber terminado. En el horizonte aparecen títulos como Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, donde no se descarta una eventual participación.

Desde el punto de vista narrativo, la idea de que X-23 herede el manto no resulta descabellada. En la serie All-New Wolverine (2015-2018), Laura asume oficialmente la identidad de Wolverine tras la muerte de Logan, adopta el clásico traje amarillo y azul y redefine el símbolo, transformándolo en un emblema de justicia y legado.

Dafne Keen

Por ahora, la nueva etapa mutante del MCU sigue en construcción. La película de X-Men ya tiene director confirmado: Jake Schreier, quien viene de trabajar en Thunderbolts*, será el encargado de presentar a los mutantes en esta nueva fase. Sin fecha de estreno ni casting oficial, la posibilidad de ver a Dafne Keen como la próxima Wolverine permanece abierta, sostenida por el respaldo de los fans y por un legado que, lejos de apagarse, sigue creciendo.