Aldosivi eliminó sin problemas a San Miguel y avanza en la Copa Argentina

El Tiburón goleó por 3-0 al equipo del Sapito Coleoni y se metió en 16avos de final.

Hoy 20:04

Aldosivi avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras golear 3-0 a San Miguel en Florencio Varela. En la próxima instancia se medirá ante Independiente Rivadavia.

Con goles de Joaquin Novillo, Tomas Fernandez y un tanto en contra de Lucas Brochero, el conjunto marplatense capitalizó errores defensivos y resolvió el cruce de 32avos de final con eficacia y autoridad.

Ventaja tras un error defensivo

El “Tiburón” abrió el marcador a los 22 minutos. Fernández ejecutó un córner desde la derecha, la pelota picó en el área y Dixon Rentería, en su intento por despejar, asistió involuntariamente a Novillo, que definió en el área chica ante Juan Manuel Lungarzo para el 1-0.

Poco después, otro fallo de Rentería casi termina en el segundo tanto, aunque Facundo de la Vega remató sin ángulo y el palo evitó el gol. Antes del descanso, San Miguel respondió con un potente disparo de Bruno Nasta, que Ignacio Chicco logró desviar.

Sentencia en el complemento

En el inicio del segundo tiempo, el equipo de Los Polvorines volvió a acercarse con un cabezazo de Nasta que dio en el poste. Sin embargo, a los 12 minutos, Rentería chocó con su arquero y dejó la pelota servida para Fernández, que solo tuvo que empujarla para el 2-0.

Sobre el cierre, Alan Sosa conectó un centro desde la derecha y, tras un desvío de Brochero, Aldosivi selló el 3-0 definitivo.

Con una actuación sólida y oportunista, el equipo marplatense selló su clasificación y ahora se enfocará en el duelo ante Independiente Rivadavia por un lugar en los octavos de final.