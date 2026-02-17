El sorprendente Tigre quiere estirar su racha ganadora frente a Claypole por la Copa Argentina

El Matador, de gran presente en la Liga Profesional, enfrenta al equipo de la Primera C en cancha de Morón.

Hoy 07:17

Este martes desde las 19:30, Tigre y Claypole se enfrentarán en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, por los 32avos de final de la Copa Argentina. El partido será televisado por TyC Sports y tendrá el arbitraje de Julio Barraza.

Tigre, líder y en racha

El Matador atraviesa un presente inmejorable. Es la gran revelación del Torneo Apertura y lidera la Zona B con 13 puntos, producto de cuatro triunfos y un empate.

El equipo dirigido por Diego Dabove venció en el debut a Estudiantes de Río Cuarto, luego igualó con Belgrano y encadenó tres victorias consecutivas frente a Racing, River —con goleada incluida en el Monumental— y Aldosivi.

Con la confianza en alza, Tigre buscará avanzar de ronda, donde ya lo espera Independiente Rivadavia.

Claypole, sin rodaje pero con ilusión

Del otro lado estará Claypole, que aún no tuvo competencia oficial en 2026. El torneo de la Primera C comenzará el próximo fin de semana y el Tambero debutará el sábado 21 de febrero como visitante frente a Cañuelas.

Sin rodaje pero con la motivación de enfrentar a un equipo de Primera División, Claypole intentará dar el gran golpe y sorprender en un certamen históricamente abierto a las sorpresas.

Tigre parte como claro favorito por presente y jerarquía, pero la Copa Argentina suele ofrecer escenarios inesperados. El Matador intentará ratificar su gran momento y evitar cualquier sobresalto ante un rival que sueña con escribir una página histórica.

Datos del partido