Con Benfica - Real Madrid como plato fuerte, arrancan los playoffs de la Champions League

Ambos equipos vienen de protagonizar una definición apasionante en la última fecha de la primera fase.
Los playoffs de la UEFA Champions League se pondrán en marcha este martes con una jornada cargada de acción y cuatro partidos, entre los que sobresale el cruce entre Benfica y Real Madrid.
El encuentro se disputará en el Estádio da Luz, en Lisboa, desde las 17 (hora de Argentina) y se podrá ver por ESPN y Disney+.
El Real Madrid accedió a esta instancia tras finalizar noveno en la primera fase, mientras que el Benfica terminó vigésimo cuarto y logró clasificarse por ventaja.
Ambos equipos protagonizaron una definición memorable en la última fecha. En aquel partido, el Benfica se impuso por 4-2 en un cierre dramático: a los españoles les alcanzaba con perder por un gol para meterse directamente en octavos de final, mientras que los portugueses necesitaban ganar por dos tantos para clasificar a los playoffs.
La historia tuvo un desenlace increíble. En la última jugada, el arquero ucraniano Anatoliy Trubin marcó el 4-2 definitivo y selló una de las definiciones más impactantes que se recuerden en la competencia.
El duelo también tendrá un condimento especial en los bancos de suplentes: el entrenador del Benfica es José Mourinho, quien dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y mantiene un vínculo cargado de historia con el “Merengue”.
Además del choque en Lisboa, la jornada tendrá otros encuentros atractivos:
Con cruces de alto voltaje y varios candidatos al título en escena, la Champions vuelve a subir la temperatura en Europa con una fase que promete emociones fuertes desde el primer minuto.