Con Benfica - Real Madrid como plato fuerte, arrancan los playoffs de la Champions League

Ambos equipos vienen de protagonizar una definición apasionante en la última fecha de la primera fase.

Hoy 07:25

Los playoffs de la UEFA Champions League se pondrán en marcha este martes con una jornada cargada de acción y cuatro partidos, entre los que sobresale el cruce entre Benfica y Real Madrid.

El encuentro se disputará en el Estádio da Luz, en Lisboa, desde las 17 (hora de Argentina) y se podrá ver por ESPN y Disney+.

Un antecedente inolvidable

El Real Madrid accedió a esta instancia tras finalizar noveno en la primera fase, mientras que el Benfica terminó vigésimo cuarto y logró clasificarse por ventaja.

Ambos equipos protagonizaron una definición memorable en la última fecha. En aquel partido, el Benfica se impuso por 4-2 en un cierre dramático: a los españoles les alcanzaba con perder por un gol para meterse directamente en octavos de final, mientras que los portugueses necesitaban ganar por dos tantos para clasificar a los playoffs.

La historia tuvo un desenlace increíble. En la última jugada, el arquero ucraniano Anatoliy Trubin marcó el 4-2 definitivo y selló una de las definiciones más impactantes que se recuerden en la competencia.

El duelo también tendrá un condimento especial en los bancos de suplentes: el entrenador del Benfica es José Mourinho, quien dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y mantiene un vínculo cargado de historia con el “Merengue”.

Otros cruces destacados del martes

Además del choque en Lisboa, la jornada tendrá otros encuentros atractivos:

Paris Saint-Germain , vigente campeón, visitará desde las 17 al AS Monaco en un duelo exigente.

, vigente campeón, visitará desde las 17 al en un duelo exigente. Galatasaray recibirá a la Juventus a las 14:45 en una llave que promete ser más pareja de lo esperado.

recibirá a la a las 14:45 en una llave que promete ser más pareja de lo esperado. Borussia Dortmund será local frente al Atalanta desde las 17.

El cronograma completo de la ida de los playoffs

Martes 17/2

Galatasaray vs. Juventus – 14:45

Borussia Dortmund vs. Atalanta – 17

Mónaco vs. PSG – 17

Benfica vs. Real Madrid – 17

Miércoles 18/2

Qarabag FK vs. Newcastle United – 14:45

vs. – 14:45 Olympiacos vs. Bayer Leverkusen – 17

vs. – 17 Club Brugge vs. Atlético de Madrid – 17

vs. – 17 Bodø/Glimt vs. Inter de Milán – 17

Con cruces de alto voltaje y varios candidatos al título en escena, la Champions vuelve a subir la temperatura en Europa con una fase que promete emociones fuertes desde el primer minuto.