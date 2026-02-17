Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 FEB 2026 | 24º
X
Somos Deporte

Con Benfica - Real Madrid como plato fuerte, arrancan los playoffs de la Champions League

Ambos equipos vienen de protagonizar una definición apasionante en la última fecha de la primera fase.

Hoy 07:25

Los playoffs de la UEFA Champions League se pondrán en marcha este martes con una jornada cargada de acción y cuatro partidos, entre los que sobresale el cruce entre Benfica y Real Madrid.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se disputará en el Estádio da Luz, en Lisboa, desde las 17 (hora de Argentina) y se podrá ver por ESPN y Disney+.

Un antecedente inolvidable

El Real Madrid accedió a esta instancia tras finalizar noveno en la primera fase, mientras que el Benfica terminó vigésimo cuarto y logró clasificarse por ventaja.

Ambos equipos protagonizaron una definición memorable en la última fecha. En aquel partido, el Benfica se impuso por 4-2 en un cierre dramático: a los españoles les alcanzaba con perder por un gol para meterse directamente en octavos de final, mientras que los portugueses necesitaban ganar por dos tantos para clasificar a los playoffs.

La historia tuvo un desenlace increíble. En la última jugada, el arquero ucraniano Anatoliy Trubin marcó el 4-2 definitivo y selló una de las definiciones más impactantes que se recuerden en la competencia.

El duelo también tendrá un condimento especial en los bancos de suplentes: el entrenador del Benfica es José Mourinho, quien dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013 y mantiene un vínculo cargado de historia con el “Merengue”.

Otros cruces destacados del martes

Además del choque en Lisboa, la jornada tendrá otros encuentros atractivos:

  • Paris Saint-Germain, vigente campeón, visitará desde las 17 al AS Monaco en un duelo exigente.
  • Galatasaray recibirá a la Juventus a las 14:45 en una llave que promete ser más pareja de lo esperado.
  • Borussia Dortmund será local frente al Atalanta desde las 17.

El cronograma completo de la ida de los playoffs

Martes 17/2

  • Galatasaray vs. Juventus – 14:45
  • Borussia Dortmund vs. Atalanta – 17
  • Mónaco vs. PSG – 17
  • Benfica vs. Real Madrid – 17

Miércoles 18/2

  • Qarabag FK vs. Newcastle United – 14:45
  • Olympiacos vs. Bayer Leverkusen – 17
  • Club Brugge vs. Atlético de Madrid – 17
  • Bodø/Glimt vs. Inter de Milán – 17

Con cruces de alto voltaje y varios candidatos al título en escena, la Champions vuelve a subir la temperatura en Europa con una fase que promete emociones fuertes desde el primer minuto.

 
TEMAS Champions League Real Madrid CF Sport Lisboa Benfica

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Las Termas: encontraron calcinado el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y detuvieron a un sospechoso
  2. 2. Video: un delincuente se llevó una motocicleta que estaba estacionada frente a un gimnasio en el B° Ejército Argentino
  3. 3. Lucio Mendoza y la fuerza de seguir: una historia de esperanza en el Día del Cáncer Infantil
  4. 4. Estuvo un año preso en Venezuela, fue liberado y contó el calvario que vivió
  5. 5. El tiempo para este martes 17 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una jornada calurosa y con cielo mayormente nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT