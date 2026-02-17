Ingresar
Real Madrid venció al Benfica con un golazo de Vinicius y dio un gran paso hacia octavos de la Champions

El Merengue se impuso por 1-0 como visitante gracias a un tanto del delantero brasileño en la ida de los 16avos de final.

Hoy 19:43

En un duelo cargado de polémica, el Real Madrid derrotó 1-0 al Benfica en el Estadio Da Luz, por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League.

El único tanto del encuentro lo marcó Vinicius Junior, con un verdadero golazo que inclinó la balanza en favor del conjunto español.

Cruce caliente y acusación

Tras su conquista, el delantero brasileño protagonizó un tenso cruce con el argentino Gianluca Prestianni.

Posteriormente, Vinicius acusó al futbolista del Benfica ante el árbitro Francois Letexier por racismo, lo que generó la detención del partido durante varios minutos mientras se evaluaba la situación.

El episodio elevó la tensión en Lisboa y dejó un clima espeso en pleno desarrollo del encuentro.

Intento de reacción y ventaja Merengue

Los capitaneados por Nicolas Otamendi intentaron alcanzar la igualdad en el tramo final, pero el Real Madrid sostuvo la ventaja y se llevó un triunfo clave como visitante.

Ambos equipos volverán a verse las caras el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu, donde se definirá el pase a los octavos de final del máximo certamen europeo.

 
