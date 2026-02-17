Ingresar
En vivo: con Benfica - Real Madrid como plato fuerte, arrancan los playoffs de la Champions League

Ambos equipos vienen de protagonizar una definición apasionante en la última fecha de la primera fase.

Hoy 16:30

Los playoffs de la UEFA Champions League se pondrán en marcha este martes con una jornada cargada de acción y cuatro partidos, entre los que sobresale el cruce entre Benfica y Real Madrid.

El encuentro se disputará en el Estádio da Luz, en Lisboa, desde las 17 (hora de Argentina) y se podrá ver por ESPN y Disney+.

