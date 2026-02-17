En vivo: con Benfica - Real Madrid como plato fuerte, arrancan los playoffs de la Champions League

Ambos equipos vienen de protagonizar una definición apasionante en la última fecha de la primera fase.
Los playoffs de la UEFA Champions League se pondrán en marcha este martes con una jornada cargada de acción y cuatro partidos, entre los que sobresale el cruce entre Benfica y Real Madrid.
El encuentro se disputará en el Estádio da Luz, en Lisboa, desde las 17 (hora de Argentina) y se podrá ver por ESPN y Disney+.
