Controles en Chaco permitieron secuestrar más de 500 motos por diversas infracciones

Durante el finde XXL, la policía de la vecina provincia incautó más de 500 motos y un auto. Entre los infractores, algunos también portaban armas. Hubo unos 390 demorados.

Hoy 07:48

Durante el último fin de semana, efectivos de las distintas Direcciones de Zona de la Policía del Chaco llevaron adelante más de 270 operativos de prevención y control, que arrojaron como resultado 389 demorados por distintas infracciones y contravenciones.

En los procedimientos se incautó un automóvil, 523 motocicletas, un arma de fuego y nueve armas blancas.

Policía Caminera

Por su parte, según informa Diario Norte, la Policía Caminera labró 288 actas por infracciones varias y realizó 19 controles de alcoholemia en distintos puntos de la vecina provincia.

En el área Metropolitana, realizaron 64 operativos y demoraron a 96 personas. Además, se incautaron 91 motocicletas un arma de fuego y seis armas blancas.

En Sáenz Peña, se realizaron 30 operativos, demoraron 19 personas, secuestraron 76 motocicletas y dos armas blancas.

En la zona de Villa Ángela, se realizó un total de 61 operativos, el personal llevó a cabo 73 operativos, demoraron a 129 personas, incautaron 121 motocicletas y un arma blanca.

En San Martín, se desarrollaron 30 operativos, que derivaron en y 131 personas demoradas y el secuestro de 126 motocicletas.

En Charata, los agentes realizaron 24 operativos, demoraron a seis personas e incautaron 52 motocicletas.

Finalmente, en Castelli, se concretaron 61 operativos, 8 personas fueron demoradas y secuestraron 57 motocicletas.