Controles en Chaco permitieron secuestrar más de 500 motos por diversas infracciones

Durante el finde XXL, la policía de la vecina provincia incautó más de 500 motos y un auto. Entre los infractores, algunos también portaban armas. Hubo unos 390 demorados.
Durante el último fin de semana, efectivos de las distintas Direcciones de Zona de la Policía del Chaco llevaron adelante más de 270 operativos de prevención y control, que arrojaron como resultado 389 demorados por distintas infracciones y contravenciones.
En los procedimientos se incautó un automóvil, 523 motocicletas, un arma de fuego y nueve armas blancas.
Policía Caminera
Por su parte, según informa Diario Norte, la Policía Caminera labró 288 actas por infracciones varias y realizó 19 controles de alcoholemia en distintos puntos de la vecina provincia.
En el área Metropolitana, realizaron 64 operativos y demoraron a 96 personas. Además, se incautaron 91 motocicletas un arma de fuego y seis armas blancas.
En Sáenz Peña, se realizaron 30 operativos, demoraron 19 personas, secuestraron 76 motocicletas y dos armas blancas.
En la zona de Villa Ángela, se realizó un total de 61 operativos, el personal llevó a cabo 73 operativos, demoraron a 129 personas, incautaron 121 motocicletas y un arma blanca.
En San Martín, se desarrollaron 30 operativos, que derivaron en y 131 personas demoradas y el secuestro de 126 motocicletas.
En Charata, los agentes realizaron 24 operativos, demoraron a seis personas e incautaron 52 motocicletas.
Finalmente, en Castelli, se concretaron 61 operativos, 8 personas fueron demoradas y secuestraron 57 motocicletas.