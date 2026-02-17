Fuertes lluvias provocaron desastres en distintos pueblos de Catamarca

Las intensas lluvias del fin de semana dejaron a la localidad de Lavalle, departamento Santa Rosa, y sus alrededores en una situación crítica.

Hoy 08:10

La gran cantidad de agua caída provocó inundaciones en hogares, caminos rurales intransitables y serias complicaciones para los vecinos de la zona. Según los registros oficiales, el impacto fue mayor en puntos específicos del interior:

Las Higueritas: 130 mm.

Cortaderas: 140 mm.

Esta magnitud de agua generó anegamientos masivos. En los sectores de difícil acceso, el tránsito se vio casi imposibilitado y varias familias sufrieron el ingreso de agua en sus casas, perdiendo pertenencias y pidiendo asistencia urgente. Esta crítica situación, precisa El Ancasti, se intensifica en las localidades más remotas, donde la asistencia se retrasa inevitablemente debido al mal estado de los caminos rurales, los cuales se han transformado en torrentes o intransitables extensiones de barro.

Recomendaciones

Frente a este panorama, las autoridades recomendaron:

-Evitar circular por caminos rurales.

-No intentar cruzar zonas con acumulación de agua.

-Mantenerse informados ante posibles nuevos desbordes.