Secuestran más de 14 kilos de cocaína en un micro sobre la Ruta 34: cuatro detenidos

El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina en cercanías de Pozo Hondo. La droga provenía del norte del país y tenía como destino Córdoba para su fraccionamiento y venta.

17/02/2026

Un importante operativo antidrogas permitió secuestrar más de 14 kilos de cocaína que eran transportados en un micro de larga distancia sobre la Ruta Nacional 34, en inmediaciones de la localidad de Pozo Hondo, departamento Jiménez. El procedimiento culminó con cuatro personas detenidas.



El operativo se concretó en la mañana del 17 de febrero, tras una investigación previa llevada adelante por la División Unidad Operativa Federal Santiago del Estero, que permitió establecer que la sustancia era trasladada desde el norte del país hacia la provincia de Córdoba, donde sería fraccionada para su posterior comercialización.



Control sobre la ruta y hallazgo del cargamento



Con esa información, personal de la Brigada de Investigaciones montó un control vehicular sobre la ruta y detuvo la marcha de un micro marca Mercedes Benz perteneciente a una empresa de tours de compras, que había partido desde Salta con destino final Córdoba.



Durante la inspección, el can antinarcóticos “Yana”, junto a su guía, marcó un sector sospechoso en la bodega contigua al motor, debajo de un escalón metálico donde se alojaban las baterías del vehículo.



Al revisar ese compartimiento oculto, los efectivos hallaron dos cajas de cartón embaladas con cinta. En su interior había 12 ladrillos compactos que, tras la prueba orientativa de campo realizada en presencia de testigos, arrojaron resultado positivo para cocaína.



El peso total del cargamento superó los 14 kilos y su valor en el mercado ilegal fue estimado en más de 350 millones de pesos.



Detenciones y secuestros



Intervino el Juzgado Federal N.º 1, que ordenó la detención de tres hombres y una mujer, además del secuestro de la droga, el micro utilizado para el traslado, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.



Los detenidos quedaron alojados en dependencias de la Policía Federal, mientras continúan las tareas investigativas para determinar la procedencia exacta de la sustancia, su destino final y la posible red de distribución vinculada al envío.



Las pesquisas se desarrollan bajo directivas del Ministerio de Seguridad, con el objetivo de identificar a todos los involucrados en la cadena de producción y comercialización del estupefaciente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO