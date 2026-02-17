Ingresar
Rescatan a ocho turistas atrapados por la crecida de un río en Córdoba

El operativo se desplegó en el río San Guillermo durante el fin de semana de Carnaval. Participaron DUAR, Bomberos Voluntarios y ETAC; entre los evacuados había dos menores.

Bomberos de la Policía rescataron este lunes, en pleno feriado de Carnaval, a ocho personas que habían quedado aisladas por una repentina creciente en el río San Guillermo, en la localidad de Villa de Soto.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del DUAR Cruz del Eje, en conjunto con Bomberos Voluntarios, efectivos del ETAC y de la Departamental, luego de que dos familias quedaran atrapadas por el aumento del caudal.

Para concretar el rescate, los equipos utilizaron sistemas de tracción con cuerdas y lograron poner a salvo a seis adultos y dos menores de edad.

Las personas rescatadas, oriundas de La Calera, Villa de Soto y Córdoba Capital, fueron trasladadas a un sector seguro. Según informaron, se encontraban en buen estado de salud y no necesitaron asistencia médica.

