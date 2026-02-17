Cayó un delincuente tras dejar un celular robado cargando en casa de un familiar

Milton Carrión, con antecedentes, fue detenido en Añatuya luego de que la policía recuperara un teléfono vinculado a robos y estafas virtuales.

Hoy 09:49

En un procedimiento relámpago llevado a cabo en los últimos minutos del lunes, personal de la Comisaría 41 logró desarticular una maniobra delictiva y recuperar un teléfono celular que sería clave en una investigación por robos y estafas virtuales.

El caso tiene como protagonista a un hombre con frondoso prontuario, cuya propia confianza terminó siendo su perdición.

La investigación, encabezada por la Sección Robo y Hurto, seguía la pista de un dispositivo móvil marca Motorola G7 de color negro. Las tareas de inteligencia civil y el seguimiento de datos llevaron a los efectivos hasta el Barrio El Triángulo, específicamente sobre la calle Ex Ferrocarril.

Según fuentes policiales, el sospechoso, Milton Carrión —ampliamente conocido en el ámbito delictivo local—, había visitado el domicilio de una familiar horas antes. Con total impunidad, Carrión dejó el teléfono en la vivienda con un pedido simple: "que se lo dejaran cargando" hasta que él regresara a buscarlo.

Al llegar al lugar, los oficiales encabezados por el Of. Sub Insp. Villarreal y el Sgto. Pons se entrevistaron con Dalila Carrión (29). Al ser informada sobre el origen ilícito del aparato y la presencia de la fuerza de seguridad, la mujer no opuso resistencia y realizó la entrega voluntaria del equipo.

"El sujeto dejó el bien en horas de la mañana bajo la excusa de cargar la batería, sin imaginar que la policía ya le seguía los pasos", detallaron fuentes vinculadas a la causa.

Ante el hallazgo y la contundencia de las pruebas, la Fiscal de turno, Dra. María Emilia Ganen, ordenó de inmediato la aprehensión inmediata de Milton Carrión.

El secuestro preventivo del aparato bajo estricta cadena de custodia y la toma de testimoniales para cerrar el círculo probatorio.

El dispositivo será peritado en las próximas horas para determinar si fue utilizado en las estafas virtuales que se investigan en la zona, lo que podría agravar significativamente la situación procesal de Carrión.