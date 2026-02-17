Sony prepara un nuevo reboot de Los ángeles de Charlie

Drew Barrymore volverá como productora y Pete Chiarelli será el guionista del nuevo proyecto impulsado por Sony Pictures.

Hoy 09:17

Sony Pictures avanza en el desarrollo de una nueva versión de Los ángeles de Charlie, una de las franquicias de acción femenina más reconocidas del entretenimiento. El estudio contrató al guionista Pete Chiarelli, coguionista de Crazy Rich Asians y autor de The Proposal, para escribir el libreto.

Según medios especializados, Drew Barrymore regresará como productora a través de su compañía Flower Films. La actriz fue una figura central en la adaptación cinematográfica del año 2000 y ahora buscaría relanzar la saga en vísperas de su 50º aniversario.

La serie original se emitió por ABC entre 1976 y 1981 y se convirtió en un fenómeno cultural. Estuvo protagonizada por Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith, quienes interpretaban a tres investigadoras privadas que trabajaban para el enigmático Charlie Townsend.

En el año 2000, Columbia Pictures llevó la historia al cine con Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu, bajo la dirección de McG. La película recaudó 264,1 millones de dólares a nivel mundial y dio origen a una secuela en 2003, que obtuvo 259 millones de dólares.

El intento más reciente fue en 2019, dirigido por Elizabeth Banks y protagonizado por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska. Esa versión no alcanzó el rendimiento esperado en taquilla.

El nuevo reboot se encuentra en una fase inicial de desarrollo.