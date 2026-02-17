Murió Jesse Jackson, histórico referente de los derechos civiles en Estados Unidos

El pastor y activista afroestadounidense tenía 84 años. Fue cercano a Martin Luther King y candidato presidencial por el Partido Demócrata.

El histórico activista por los derechos civiles, Jesse Jackson, murió este martes a los 84 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Referente de la comunidad afroestadounidense en Estados Unidos, Jackson dedicó su vida a la lucha contra la segregación racial y la discriminación. Fue uno de los dirigentes que logró proyectar esa agenda hacia la política nacional, décadas antes de la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca.

En el mensaje difundido tras su fallecimiento, sus familiares destacaron su “inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor”, y lo definieron como un líder comprometido con los sectores más vulnerables.

De la lucha por los derechos civiles al liderazgo religioso

Nacido el 8 de octubre de 1941 en Greenville, Carolina del Sur, Jackson creció en un contexto marcado por la discriminación racial en el sur del país. Durante su juventud participó en protestas contra la segregación y se sumó en 1965 a la histórica marcha entre Selma y Montgomery.

En los años sesenta fue colaborador cercano de Martin Luther King y estuvo presente en Memphis en 1968, el día en que el líder fue asesinado. Con el tiempo, consolidó su figura como pastor bautista y orador influyente dentro del movimiento por la igualdad racial.

Las campañas presidenciales y la proyección nacional

En las décadas de 1970 y 1980 fundó organizaciones como PUSH (People United to Save Humanity) y la Coalición Nacional Arcoíris, orientadas a promover la justicia social y la representación política de las minorías.

En 1984 se convirtió en el primer afroestadounidense en alcanzar una posición competitiva en una interna presidencial del Partido Demócrata, donde finalizó tercero. En 1988 volvió a postularse y quedó detrás de Michael Dukakis, candidato que posteriormente perdió las elecciones generales.

Durante la convención demócrata de 1984, Jackson llamó a construir una “base común” entre los estadounidenses y cuestionó las políticas económicas del entonces presidente Ronald Reagan.

Presencia en hitos recientes y controversias

Jackson fue una figura habitual en momentos clave de la historia reciente del país. Estuvo presente en la celebración de la victoria electoral de Barack Obama en 2008 y acompañó a la familia de George Floyd tras el veredicto que condenó al expolicía Derek Chauvin en 2021.

A lo largo de su trayectoria también enfrentó controversias, entre ellas declaraciones polémicas durante la campaña de 1984 y su acercamiento al entonces presidente venezolano Hugo Chávez en la década de 2000.

Además de su activismo interno, actuó como mediador internacional en distintas gestiones vinculadas a la liberación de rehenes y fue emisario especial para África durante la presidencia de Bill Clinton.

Enfermedad y últimos años

En 2017 anunció que padecía Parkinson, lo que redujo su actividad pública. En noviembre pasado, su organización, la Rainbow PUSH Coalition, informó que recibía tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa poco frecuente, la parálisis supranuclear progresiva (PSP).