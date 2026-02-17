Ingresar
Buscan a “Papa”, una caniche perdida en zona Terminal de Santiago

La perrita se extravió el domingo por la noche en el sector de Chacabuco y Plata. Solicitan colaboración de los vecinos para encontrarla.

Hoy 11:12

Una perrita caniche llamada “Papa” es intensamente buscada por su familia luego de haberse perdido el domingo por la noche en la zona de la Terminal, en la intersección de Chacabuco y Plata.

Sus dueños solicitan la colaboración de vecinos y transeúntes que puedan aportar cualquier dato sobre su paradero. 

“Papa” responde a su nombre, por lo que piden que, en caso de verla, intenten llamarlo y retenerlo si es posible.

Ante cualquier información, comunicarse de inmediato al 3855923180.

