Crisis del sector comercial: “Enero se movió hasta Reyes, de ahí para acá es muy baja la venta”

La crisis económica golpea a distintos sectores. Un puestero del Mercado Armonía habló con Radio Panorama y trazó un complicado panorama comercial. “Venía pesada la venta y ahora hay nuevos aumentos”, expresó.

La economía nacional atraviesa un delicado momento y Santiago del Estero no está al margen de una realidad que golpea a grandes sectores de la sociedad. Un recorrido de Radio Panorama por el Mercado Armonía permitió conocer cómo vienen las ventas durante los primeros dos meses de este año 2026. “Enero se movió hasta Reyes, de ahí para acá es muy baja la venta”, expresó Federico Gómez, dueño de una despensa ubicada en el mercado.

Gómez reconoció que la situación es complicada y precisó que en los últimos días se registraron nuevas subas. “Hubo aumentos de entre el 3 y 6 por ciento en azúcar, algunas yerbas, harina y panificados. Venían pesadas las ventas y con estos aumentos más pesado de ha puesto”, explicó.

El comerciante, que este martes feriado decidió atender al público al igual que gran parte del comercio santiagueño, expresó su deseo de mejora, aunque se mostró cauto y hasta desanimado. “Hasta el turismo ha sido poco, se ha notado la baja. Debemos darnos vuelta con promociones y con productos que más rotan. Esperemos que mejore ya la situación”, sentenció.