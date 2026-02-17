Se abren las inscripciones para participar del "Curso Anual de Programación con Scratch" para niños

Los cupos son limitados y la actividad es arancelada; por informes e inscripciones los interesados deben comunicarse al 3855823707.

Hoy 11:26

La Municipalidad de La Banda a través de Punto Digital dió a conocer que dará inició el "Curso Anual de Programación con Scratch" para niños de 8 a 13 años.

El mismo tendrá lugar en las instalaciones de la Casa del Bicentenario ubicada en Av.Besares y Garay dónde a partir del 9 de marzo se realizará el "Curso Anual de Programación con Scratch", una propuesta educativa pensada para que niños de 8 a 13 años aprendan a programar de manera divertida, creativa y progresiva.

El curso tiene modalidad anual, con dos clases semanales de una hora cada una, trabajando en grupos reducidos para garantizar una atención personalizada.

A lo largo del año, los estudiantes aprenderán a crear videojuegos, animaciones e historias interactivas, mientras desarrollan habilidades fundamentales como el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas.

Una de las características destacadas de esta propuesta es que habrá comisiones diferenciadas según el nivel de conocimiento: Grupos para quienes se inician por primera vez en programación y grupos para niños y niñas que ya tienen experiencia y desean avanzar a un nivel más complejo.

De esta manera, cada estudiante podrá aprender a su propio ritmo, en un entorno motivador y adaptado a sus conocimientos previos.

Cabe destacar, que los cupos son limitados y la actividad es arancelada; por informes e inscripciones los interesados deben comunicarse al 3855823707.