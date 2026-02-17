Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 FEB 2026 | 29º
X
Locales

Se abren las inscripciones para participar del "Curso Anual de Programación con Scratch" para niños

Los cupos son limitados y la actividad es arancelada; por informes e inscripciones los interesados deben comunicarse al 3855823707.

Hoy 11:26

La Municipalidad de La Banda a través de Punto Digital dió a conocer que dará inició el "Curso Anual de Programación con Scratch" para niños de 8 a 13 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mismo tendrá lugar en las instalaciones de la Casa del Bicentenario ubicada en Av.Besares y Garay dónde a partir del 9 de marzo se realizará el "Curso Anual de Programación con Scratch", una propuesta educativa pensada para que niños de 8 a 13 años aprendan a programar de manera divertida, creativa y progresiva.

El curso tiene modalidad anual, con dos clases semanales de una hora cada una, trabajando en grupos reducidos para garantizar una atención personalizada.

A lo largo del año, los estudiantes aprenderán a crear videojuegos, animaciones e historias interactivas, mientras desarrollan habilidades fundamentales como el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas.

Una de las características destacadas de esta propuesta es que habrá comisiones diferenciadas según el nivel de conocimiento: Grupos para quienes se inician por primera vez en programación y grupos para niños y niñas que ya tienen experiencia y desean avanzar a un nivel más complejo.

De esta manera, cada estudiante podrá aprender a su propio ritmo, en un entorno motivador y adaptado a sus conocimientos previos.

Cabe destacar, que los cupos son limitados y la actividad es arancelada; por informes e inscripciones los interesados deben comunicarse al 3855823707.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Las Termas: encontraron calcinado el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y detuvieron a un sospechoso
  2. 2. Video: un delincuente se llevó una motocicleta que estaba estacionada frente a un gimnasio en el B° Ejército Argentino
  3. 3. Conmoción: un choque se cobró la vida de dos mujeres
  4. 4. Lucio Mendoza y la fuerza de seguir: una historia de esperanza en el Día del Cáncer Infantil
  5. 5. El tiempo para este martes 17 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una jornada calurosa y con cielo mayormente nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT