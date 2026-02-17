Sidney Sweeney encendió las redes con un video en el que promociona su marca de ropa interior

En el video, junto a otras dos chicas, desparraman sensualidad dentro de una tienda.

Sydney Sweeney promocionó su nueva marca de ropa interior Syrn con un atrevido video en una tienda en donde ella y sus amigas modelan las piezas de la línea, se quitan un top corto y mueven sus pechos mientras provocan un refrigerio de medianoche antes del lanzamiento de la colección Playful este martes 17 de febrero.

En el vídeo de la campaña, se ve a Sydney entrando en la tienda con dos amigas antes de sacar la lengua a la cámara. El trío luego recorre los pasillos mostrando su ropa interior Syrn: una chica tira de sus calzoncillos mientras Sydney luce un top corto diminuto que deja al descubierto su sostén, informa Daily Star.

Luego, las amigas se encuentran con una pared de tangas y cada una se coloca una en la cabeza mientras soplan chicle a través de los espacios donde irían las piernas.

Luego, las chicas inician una guerra de comida mientras lanzan papas fritas y bocadillos por toda la tienda mientras el empleado observa con los ojos muy abiertos y la boca babeante, indica Daily Star.

Provocativa y sexy

Una toma cinematográfica muestra a las chicas caminando hacia la cámara vistiendo los diseños Syrn de Sydney: un bralette blanco, boxers azules y su icónico top corto. Sydney se agarra los senos y los mueve hacia arriba y hacia abajo para la cámara.

Luego, la actriz de Euphoria se quitó la camiseta y la hizo girar alrededor de su cabeza mientras sonreía y miraba hacia un lado, haciendo alarde de sus curvas mientras caminaba por el pasillo, dice Daily Star.

Para la escena final, Sydney toma un granizado rojo de la máquina mientras le lanza una mirada seductora al dependiente tras el mostrador. Luego, deja la bebida y lo mira con coquetería antes de inclinarse sobre el mostrador y ofrecerle un beso en la mejilla.

Sidney Sweeney

Sweeney subtituló la publicación: "Nos vemos en la tienda de la esquina para un refrigerio de medianoche. La primera colección @syrn Playful se lanza el martes 17 de febrero", informa Daily Star.

Sydney lanzó recientemente su nueva línea de ropa interior Syrn, que ofrece una amplia gama de estilos y tamaños, incluidos conjuntos de lencería de encaje, prendas cómodas para todos los días y todo lo demás.