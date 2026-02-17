Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 FEB 2026 | 29º
X
Espectaculos

“Yo estuve en tus 15”: el gesto de Bad Bunny que sorprendió en River

En pleno recital, el cantante recordó que años atrás había cantado en la fiesta de la joven, hoy presente entre miles de fans.

Hoy 11:48

Los shows de Bad Bunny en la Argentina siguen dando que hablar. En las últimas horas se viralizó un video del momento en que el cantante frenó el show cuando reconoció a una fanática.

Lo más curioso fue que la joven en cuestión lo había contratado hace siete años para su fiesta de 15.

En la grabación se puede ver el instante en que Bad Bunny mira hacia el público al darse cuenta de que una fan intentaba hablar con él.

“¿Cuántos años ya tu tienes?“, se lo escucha preguntar al artista. ”Veintidós", responde ella entre gritos de euforia por este inesperado ida y vuelta que se dio el fin de semana en River.

Al escuchar la edad de la joven, el puertorriqueño se agarró la cabeza con sus manos y se dio media vuelta, para demostrar lo impactado que quedó por el paso del tiempo.

Luego de reconocerla, Bad Bunny le hizo un corazón con sus manos dejando en claro el cariño que aun sigue teniendo por esa fan que hace siete años ya confiaba en su música.

TEMAS Bad Bunny

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Las Termas: encontraron calcinado el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y detuvieron a un sospechoso
  2. 2. Video: un delincuente se llevó una motocicleta que estaba estacionada frente a un gimnasio en el B° Ejército Argentino
  3. 3. Conmoción: un choque se cobró la vida de dos mujeres
  4. 4. Lucio Mendoza y la fuerza de seguir: una historia de esperanza en el Día del Cáncer Infantil
  5. 5. El tiempo para este martes 17 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una jornada calurosa y con cielo mayormente nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT