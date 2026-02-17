“Hay estupideces que uno hace por necesidad”: la fuerte confesión de Cinthia Fernández

Entre lágrimas, la panelista habló de sus decisiones más controvertidas y del peso de las críticas actuales.

Hoy 12:04

Un día después del fuerte cruce que tuvo con Elba Marcovecchio, Cinthia Fernández explotó en La mañana con Moria (eltrece).

Frustrada por los comentarios negativos que recibió en las redes sociales por estudiar abogacía, la panelista lloró en vivo.

La angustia de Cinthia se dio luego de que escuchara algunas críticas que le hizo Yanina Latorre después de que trascendiera la pelea que había tenido con la abogada de Mauro Icardi.

Esas palabras motivaron a que la conductora indagara sobre el pasado de su panelista. Por eso, le consultó si se arrepentía de algo que había hecho, sobre todo, de una famosa publicidad política en la que aparecía con poca ropa frente al Congreso.

“Por supuesto que me arrepiento porque hay estupideces que uno hace por edad, hay estupideces que uno hace por necesidad. No son justificativos. Hay que hacerse cargo de los papelones que uno hizo”, comentó.

Luego, Moria le recordó que cuando empezó su carrera lo había hecho presuntamente con una mentira y que se había “colgado” del recordado capo cómico Tristán.

Eso quebró más a Cinthia. “Esta etapa ya la pasé. Lo expliqué 70.000 veces. No es una mentira. Yo ya hice todos los papelones que pude hacer. También mostré talento en algún punto de mi carrera. No tengo por qué seguir acá queriendo instruirse y querer mejorar?”, se preguntó.

Entonces, la mediática se angustió cada vez más hasta que rompió en llanto. “Hay una estigmatización. ¿Tengo que vivir todo el tiempo con una Cinthia del pasado? Listo, loco. ¿Acá todos m... agua bendita? Esto es un zoológico. La hipocresía de la tele es la más grande que hay”, lanzó.

Luego, Fernández siguió levantando la voz y lloró al aire. “Hoy tengo ganas de cambiar. ¿Cuál es el problema?“, se preguntó frente a sus compañeros.

Minutos después, arremetió antes de explotar otra vez: “¿Todo el tiempo me van a tirar el látigo de lo que hice o lo que no hice en el pasado?“.

El ida y vuelta de Moria con Cinthia siguió hasta que la panelista reconoció que no es nada simple para ella ir a la facultad siendo mamá de tres nenas. “No es fácil estudiar con tres pibas y la dinámica que tengo a los 38 años. Entonces, ya que se te burlen así”, comentó.

Para darle ánimo, Moria le djio que la cuestionan por su forma de ser. “Vos sos peleadora, sos picante, sos petardista. Y eso es lo que no les molesta. No te pueden voltear”, cerró.