Una bailarina falleció luego de sufrir una descompensación en pleno carnaval de Lincoln

La joven, parte de la comparsa “Nuevo Imperio”, cayó al iniciar el desfile. Pese a la rápida asistencia médica, murió horas después en el centro de salud local.

Hoy 13:28

La ciudad bonaerense de Lincoln se encuentra sumergida en un profundo dolor tras confirmarse una noticia que empañó los festejos del Carnaval 2026. María Agustina Silva, una joven integrante de la tradicional comparsa “Nuevo Imperio”, murió tras sufrir una descompensación en pleno corsódromo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El trágico episodio ocurrió durante una de las noches de desfile en la ciudad declarada Capital Nacional del Carnaval Artesanal. Según los medios locales, Agustina comenzó a sentirse mal al inicio del recorrido. De inmediato, recibió asistencia por parte del personal de emergencias y fue trasladada de urgencia al hospital local.

A pesar del esfuerzo de los profesionales médicos, la joven no logró recuperarse y se confirmó su fallecimiento poco después. La noticia generó una conmoción inmediata entre sus compañeros de la comparsa, quienes decidieron interrumpir su participación en medio de muestras de llanto y desesperación.

María Agustina era una figura querida en el ambiente del carnaval. Su padre, Carlos Silva, es un conocido empleado municipal del área de Acción Social, lo que profundizó el impacto de la noticia en la administración pública local.

Desde la Municipalidad de Lincoln, el intendente Salvador Serenal y la Agencia Municipal de Carnaval emitieron un comunicado expresando sus condolencias: “Acompañamos especialmente a su papá, a sus familiares, seres queridos y a todos los integrantes de la comparsa Nuevo Imperio en este momento de profundo pesar”.

Por su parte, la agrupación Nuevo Imperio utilizó sus redes sociales para despedirla con un sentido mensaje: “Con profundo dolor despedimos a Agustina. Acompañamos a su familia y enviamos nuestro respeto y un abrazo sincero”.

El Carnaval de Lincoln es uno de los eventos más masivos y emblemáticos de la provincia de Buenos Aires, caracterizado por sus imponentes carrozas de cartapesta y el fervor de sus barrios. Sin embargo, la edición 2026 quedará marcada por este hecho fortuito que terminó con la vida de una de sus protagonistas.

Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre las causas clínicas del fallecimiento, aunque el hecho fue caratulado inicialmente como una descompensación seguida de muerte. Las autoridades evalúan cómo continuará el cronograma de los festejos tras el luto que hoy envuelve a la ciudad.