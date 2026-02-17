Ingresar
Un nene de 2 años está en coma y creen que el corazón trasplantado se “quemó” por el frío

El dramático caso ocurrió en Italia, donde el órgano habría sido dañado con hielo seco durante el traslado. Investigan a seis médicos por presunta negligencia.

Hoy 13:36

Tommaso, un nene italiano de dos años y tres meses, pelea por su vida en el Hospital Monaldi de Nápoles después de un trasplante fallido de corazón. El órgano, que llegó desde el hospital San Maurizio de Bolzano, habría sufrido daños irreversibles por el uso de hielo seco durante el traslado, según la hipótesis que investiga la Justicia.

La situación es desesperante: el menor permanece en coma inducido y conectado a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), mientras su familia espera la llegada de un nuevo órgano compatible. El caso generó conmoción en Italia y puso bajo la lupa los protocolos de conservación y transporte de órganos para trasplante.

De acuerdo a la investigación de los Carabineros del NAS (Unidad especializada en seguridad alimentaria y sanitaria), el corazón fue transportado en un contenedor frigorífico convencional con hielo seco, en lugar de hielo tradicional. Este material puede alcanzar temperaturas cercanas a los -80 grados, lo que habría provocado que el órgano se “queme” por el frío y quedara inutilizable.

“El uso de hielo seco implica temperaturas de 70 grados bajo cero, lo que provocó que el órgano se quemara por el frío”, explicó el abogado de la familia, Francesco Petruzzi, en declaraciones a la televisión pública italiana. La caja refrigerada ya fue incautada y la Justicia ordenó un peritaje para determinar si se incumplieron los protocolos de conservación y transporte.

El trasplante se realizó el 23 de diciembre, pero el nuevo corazón no funcionó correctamente desde el primer momento. El nene tuvo que ser conectado a una máquina ECMO y permanece internado en terapia intensiva, en estado crítico.

Para agravar el cuadro, una segunda opinión médica del Hospital Bambino Gesù de Roma advirtió que el chico presenta una hemorragia cerebral y una infección, lo que complica aún más la posibilidad de someterlo a un nuevo trasplante.

No obstante, el hospital Monaldi informó que “el Equipo Cardíaco considera que el joven paciente aún cumple los requisitos para permanecer en la lista de espera para trasplantes”.

El niño, que sufre desde que tenía cuatro meses una cardiopatía dilatada, “permanece hospitalizado en cuidados intensivos bajo estrecha monitorización médica e instrumental, así como en consultas con especialistas”, indicó el comunicado

“Mi hijo es un guerrero. Y yo, como él, tampoco me rendiré. Debe llegar un corazón nuevo para que pueda regresar a casa”, comentó este fin de semana Patrizia Mercolini, la mamá de Tommaso, en las puertas del hospital Monaldi.

“Algunos días después nos llamaron para decirnos que el corazoncito nuevo no funcionaba, por lo que tenían que conectar a mi hijo a una máquina para la oxigenación fuera del cuerpo de la sangre mientras esperaba a un nuevo órgano. Esperemos que llegue pronto. Las horas pasan y hay poco tiempo“, explicó la mujer.

La Fiscalía investiga a seis profesionales de la salud por un posible delito de lesiones por negligencia.

Mientras tanto, el servicio de trasplantes pediátricos del Hospital Monaldi fue suspendido de manera cautelar y las autoridades revisan los protocolos aplicados en todo el proceso.

La familia del menor, que lleva 55 días hospitalizado, pidió toda la documentación clínica para buscar nuevas valoraciones médicas, incluso en otros centros de Italia y Europa.

El caso cobró mucha relevancia en los medios italianos y la primera ministra, la ultraderechisgta Giorgia Meloni, llamó a la madre de Tommaso este martes. “Se hará justicia”, le dijo Meloni a Mercolino, y prometió hacer “todo lo posible” para encontrar un nuevo donante compatible.

