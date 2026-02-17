Un nene de 2 años está en coma y creen que el corazón trasplantado se “quemó” por el frío

El dramático caso ocurrió en Italia, donde el órgano habría sido dañado con hielo seco durante el traslado. Investigan a seis médicos por presunta negligencia.

Hoy 13:36

Tommaso, un nene italiano de dos años y tres meses, pelea por su vida en el Hospital Monaldi de Nápoles después de un trasplante fallido de corazón. El órgano, que llegó desde el hospital San Maurizio de Bolzano, habría sufrido daños irreversibles por el uso de hielo seco durante el traslado, según la hipótesis que investiga la Justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación es desesperante: el menor permanece en coma inducido y conectado a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), mientras su familia espera la llegada de un nuevo órgano compatible. El caso generó conmoción en Italia y puso bajo la lupa los protocolos de conservación y transporte de órganos para trasplante.

De acuerdo a la investigación de los Carabineros del NAS (Unidad especializada en seguridad alimentaria y sanitaria), el corazón fue transportado en un contenedor frigorífico convencional con hielo seco, en lugar de hielo tradicional. Este material puede alcanzar temperaturas cercanas a los -80 grados, lo que habría provocado que el órgano se “queme” por el frío y quedara inutilizable.