Si tenés tuppers viejos, no los tires: la idea genial para reutilizarlos en el jardín

Con un simple paso podés transformarlos en macetas originales y sustentables, sin gastar dinero y dándoles una segunda vida.

Hoy 14:10
Tuppers viejos

Los tuppers viejos o gastados suelen quedar olvidados en la alacena hasta que terminan en la basura. Sin embargo, antes de descartarlos, pueden transformarse en aliados inesperados para el jardín o el balcón. Con algunos pasos básicos, estos recipientes plásticos se convierten en macetas prácticas, livianas y funcionales.

La tendencia de reutilizar objetos cotidianos en espacios verdes crece cada vez más. Además de reducir residuos, permite ahorrar dinero y sumar un toque creativo tanto en plantas de interior como de exterior.

El procedimiento es sencillo y no requiere herramientas especiales. Solo hace falta un recipiente en desuso, tierra y la planta elegida.

  1. Limpiar bien el tupper por dentro y por fuera para eliminar restos de alimentos o grasa.
  2. Realizar varios agujeros en la base para permitir el drenaje del agua.
  3. Colocar una capa de piedras pequeñas en el fondo para mejorar la circulación y evitar exceso de humedad.
  4. Agregar tierra fértil adecuada según la especie.
  5. Plantar la variedad elegida y presionar suavemente la tierra alrededor.
  6. Decorar el exterior con pintura acrílica, fibras permanentes, sogas o dejar el diseño original si se busca un estilo más simple.

Este sistema funciona muy bien con suculentas, cactus, aromáticas pequeñas como menta u orégano, plantines en crecimiento o semillas en proceso de germinación.

Reconvertir estos recipientes tiene beneficios concretos:

  • Reduce el desperdicio de plástico y ayuda al cuidado ambiental.
  • Evita la compra de macetas nuevas.
  • Permite aprovechar distintos tamaños y formas para organizar mejor el espacio.
  • Resulta liviano y fácil de mover, ideal para balcones o ventanas.

Para obtener buenos resultados, conviene tener en cuenta algunos cuidados básicos:

  • Verificar que los agujeros de drenaje sean suficientes para evitar acumulación de agua.
  • Si el recipiente es profundo, colocar una base de piedras o trozos de telgopor para mejorar la aireación.
  • Elegir plantas acordes al tamaño del envase.
  • Ubicar las macetas en un sector con buena luz natural.
  • Regar según las necesidades específicas de cada especie.

