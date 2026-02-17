Si tenés tuppers viejos, no los tires: la idea genial para reutilizarlos en el jardín

Con un simple paso podés transformarlos en macetas originales y sustentables, sin gastar dinero y dándoles una segunda vida.
Los tuppers viejos o gastados suelen quedar olvidados en la alacena hasta que terminan en la basura. Sin embargo, antes de descartarlos, pueden transformarse en aliados inesperados para el jardín o el balcón. Con algunos pasos básicos, estos recipientes plásticos se convierten en macetas prácticas, livianas y funcionales.
La tendencia de reutilizar objetos cotidianos en espacios verdes crece cada vez más. Además de reducir residuos, permite ahorrar dinero y sumar un toque creativo tanto en plantas de interior como de exterior.
El procedimiento es sencillo y no requiere herramientas especiales. Solo hace falta un recipiente en desuso, tierra y la planta elegida.
Pueden usarse como macetas
Este sistema funciona muy bien con suculentas, cactus, aromáticas pequeñas como menta u orégano, plantines en crecimiento o semillas en proceso de germinación.
Reconvertir estos recipientes tiene beneficios concretos:
Para obtener buenos resultados, conviene tener en cuenta algunos cuidados básicos: