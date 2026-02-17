Si tenés tuppers viejos, no los tires: la idea genial para reutilizarlos en el jardín

Con un simple paso podés transformarlos en macetas originales y sustentables, sin gastar dinero y dándoles una segunda vida.

Hoy 14:10

Los tuppers viejos o gastados suelen quedar olvidados en la alacena hasta que terminan en la basura. Sin embargo, antes de descartarlos, pueden transformarse en aliados inesperados para el jardín o el balcón. Con algunos pasos básicos, estos recipientes plásticos se convierten en macetas prácticas, livianas y funcionales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La tendencia de reutilizar objetos cotidianos en espacios verdes crece cada vez más. Además de reducir residuos, permite ahorrar dinero y sumar un toque creativo tanto en plantas de interior como de exterior.

El procedimiento es sencillo y no requiere herramientas especiales. Solo hace falta un recipiente en desuso, tierra y la planta elegida.

Pueden usarse como macetas

Limpiar bien el tupper por dentro y por fuera para eliminar restos de alimentos o grasa. Realizar varios agujeros en la base para permitir el drenaje del agua. Colocar una capa de piedras pequeñas en el fondo para mejorar la circulación y evitar exceso de humedad. Agregar tierra fértil adecuada según la especie. Plantar la variedad elegida y presionar suavemente la tierra alrededor. Decorar el exterior con pintura acrílica, fibras permanentes, sogas o dejar el diseño original si se busca un estilo más simple.

Este sistema funciona muy bien con suculentas, cactus, aromáticas pequeñas como menta u orégano, plantines en crecimiento o semillas en proceso de germinación.

Reconvertir estos recipientes tiene beneficios concretos:

Reduce el desperdicio de plástico y ayuda al cuidado ambiental.

Evita la compra de macetas nuevas.

Permite aprovechar distintos tamaños y formas para organizar mejor el espacio.

Resulta liviano y fácil de mover, ideal para balcones o ventanas.

Para obtener buenos resultados, conviene tener en cuenta algunos cuidados básicos: