Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 FEB 2026 | 31º
X
País

El Gobierno Nacional le descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro de la CGT

El Ejecutivo anticipó que sancionará a los estatales que se sumen a la medida de fuerza de la central obrera contra la reforma laboral.

Hoy 14:38

Mientras el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados buscará este miércoles emitir dictamen para tratar la reforma laboral este jueves en  el recinto, en un escenario que podría derivar en un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno advirtió que descontará el día a los empleados públicos que no concurran a sus puestos o no cumplan funciones durante la jornada de la medida de fuerza.

"Vamos a descontar como sucede siempre", resaltó una alta fuente de la Casa Rosada ante el paro general que anunciará la CGT para el día que se debata en Diputados la reforma laboral.

En un contexto en el que no habría transporte público, debido a la adhesión de los colectivos al paro general, desde el Gobierno ratificaron el descuento. "Tendremos que organizarnos para llegar al trabajo y cumplir", subrayaron las fuentes consultadas por este diario.

La decisión del Ejecutivo nacional se enmarca en la posición adoptada en situaciones similares y replica la medida aplicada en anteriores paros nacionales convocados por la central obrera. A diferencia de otras medidas de fuerza, en esta oportunidad no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis, ya que los sindicatos que nuclean a los principales medios de transporte de pasajeros de todo el país confirmaron que se sumarán a la protesta.

Ante la advertencia del gobierno de Javier Milei, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar salió al cruce: "Así que nos quieren descontar el día de paro? Que se prepare Manuel Adorni y todo el Gabinete para llevarse en el bolsillo el saquito de té o el café instantáneo porque no van a tener  quienes los atiendan el jueves". 

"Esta amenaza tiene menos legitimidad que las compras de la ANDIS. El paro en la administración pública va a ser total en todo el país. El ejercicio regular de un derecho no constituye como ilícito ningún acto", sentenció.

A través de un posteo en su perfil de la red social X, Aguiar destacó: "El derecho a huelga todavía está consagrado en la Constitución nacional. Aún no votaron la reforma laboral. No vamos a tolerar semejante nivel de autoritarismo por parte del Gobierno. Vamos a profundizar nuestro plan de acción en las próximas semanas!".

TEMAS Reforma Laboral

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Las Termas: encontraron calcinado el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y detuvieron a un sospechoso
  2. 2. Video: un delincuente se llevó una motocicleta que estaba estacionada frente a un gimnasio en el B° Ejército Argentino
  3. 3. Conmoción: un choque se cobró la vida de dos mujeres
  4. 4. Detienen a un policía acusado de abusar sexualmente de una nena de 7 años
  5. 5. El tiempo para este martes 17 de febrero en Santiago del Estero: anuncian una jornada calurosa y con cielo mayormente nublado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT