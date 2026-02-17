El argentino Varrone logró el segundo mejor tiempo en los primeros ensayos de la Fórmula 2 en Barcelona

El piloto de Ingeniero Maschwitz, que debutará este año en la categoría telonera de la F1, quedó detrás del mexicano Noel León.

Hoy 15:00

El argentino Nicolás Varrone tuvo un destacado rendimiento en el primer día de entrenamientos de la Fórmula 2 en Barcelona, en la antesala del inicio de la temporada 2026 que se disputará del 6 al 8 de marzo en Australia. El piloto de Ingeniero Maschwitz marcó el segundo mejor tiempo de la jornada en el trazado de Circuito de Barcelona-Cataluña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A bordo del monoplaza del equipo Van Amersfoort Racing, Varrone registró un tiempo de 1:25.058 como mejor vuelta tras completar 64 giros. Solo quedó por detrás del mexicano Noel León, representante de Campos Racing, quien marcó 1:24.370.

El argentino, que este año debutará en la antesala de la Fórmula 1, lideró gran parte de la sesión. Sin embargo, León le arrebató la P1 en uno de sus últimos intentos, cuando ya quedaba poco margen para seguir bajando registros.

La actividad se vio interrumpida por un accidente del colombiano Sebastián Montoya en la curva 1. Los comisarios activaron la bandera roja y, con menos de diez minutos por disputarse, decidieron dar por finalizada la jornada. Pese a ello, Varrone dejó muy buenas sensaciones en el inicio de un año clave en su carrera deportiva.