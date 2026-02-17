Alpine confirmó cómo será la tanda de pruebas de Colapinto en el último test de pretemporada de la Fórmula 1

La Fórmula 1 cerrará su pretemporada esta semana con tres jornadas de ensayos en el Circuito Internacional de Sakhir. Allí volverá a salir a pista el argentino Franco Colapinto, quien continuará con la puesta a punto del nuevo A526 del equipo Alpine F1 Team de cara al inicio del campeonato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La escudería francesa difundió el cronograma oficial a través de sus redes sociales y confirmó cómo se repartirán el trabajo sus pilotos. En la primera jornada girará Pierre Gasly por la mañana, mientras que Colapinto lo hará en el turno de la tarde. El segundo día será íntegramente para el argentino y la tercera sesión quedará nuevamente en manos del piloto francés.

Cómo serán los ensayos en Bahréin y cómo ver en vivo

Los 22 pilotos de las 11 escuderías tendrán actividad entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero, en el mismo trazado de 5,412 kilómetros que alberga el Gran Premio de Bahréin.

Cada jornada estará dividida en dos bloques: de 4 a 8 (hora de la Argentina) se desarrollará el primer turno, luego habrá una pausa obligatoria de una hora y la acción se reanudará de 9 a 13. En ese último tramo, la actividad se extenderá hasta el atardecer, bajo la tradicional iluminación artificial del circuito.

El balance de Colapinto en la primera tanda

Colapinto ya sumó rodaje clave en esta etapa de adaptación. El miércoles pasado completó 28 vueltas y acumuló 151 kilómetros, en una jornada enfocada en la recolección de datos y en ajustar detalles del monoplaza.

El viernes volvió a subirse al auto y mostró mayor solidez. En el turno matutino marcó un mejor registro de 1:36.874, tiempo que de manera extraoficial lo ubicó sexto. Sin embargo, desde Alpine remarcaron que el objetivo no fue la tabla de tiempos, sino la obtención de información técnica para continuar con la evolución del A526.

En esa franja llegó a completar 64 vueltas, tres más que las registradas por Gasly en la mañana del jueves, y fue el séptimo piloto con mayor cantidad de giros en ese turno.

Por la tarde, el argentino trabajó en tandas largas con ritmo de carrera y utilizó todos los compuestos de neumáticos disponibles. Aunque la búsqueda de tiempos no fue prioritaria, mejoró en tres oportunidades su marca y cerró el día con un registro de 1:35.806, que lo dejó octavo.

Además, cumplió con uno de los grandes objetivos del equipo: alcanzar un alto kilometraje. En total, sumó 144 vueltas y dejó buenas sensaciones en una jornada intensa y determinante para lo que viene.