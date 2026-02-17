La 2015 y la 2018 del Real FC se llevaron todo el Oro del Torneo Nacional “Toritos 2026”

Los chicos de la escuelita de la ciudad de La Banda dieron cátedra y se consagraron campeones. Por su parte, la 2017 levantó la Copa de Plata.

Hoy 16:35

Las categorías 2015 y 2018 del Real FC de La Banda se consagraron campeonas en el Torneo Nacional “Toritos 2026”, disputado entre viernes y lunes en el predio de Comunicaciones. Además, la 2017 levantó la Copa de Plata, coronando un fin de semana inolvidable.

Los chicos de la escuelita bandeña dieron cátedra y ratificaron el gran trabajo formativo que vienen desarrollando, dejando bien alto el nombre del Real FC en un certamen que reunió a equipos de distintos puntos del país.

La “famosa 15” volvió a gritar campeón

La categoría 2015 realizó una campaña sólida. En fase de grupos goleó a Zanjón por 6-0, superó a Juventud Ferroviaria por 1-0 y cayó ante Argentinos Juniors, resultado que no le impidió avanzar a semifinales.

En semis, el equipo dirigido por Lucas Ruiz venció a La Costa por 2-1 en un partido intenso y logró el pase a la final. En el encuentro decisivo, Real FC derrotó a Gauchitos con dos goles en el segundo tiempo de Augusto Ibáñez Fosco y Lorenzo Guzmán, para quedarse con una nueva Copa de Oro.

Real FC 2015

El plantel campeón estuvo integrado por: Juan Paz, Martín Pintos, Lisandro Cervette, Emir Moreno, Nicolás Rodríguez, Tiziano Leiva, Lisandro Cáceres, Lorenzo Guzmán, Santino Achaval, Augusto Ibáñez Fosco (C), Benicio Alderete, Matías Mazarrelli, Ignacio Fernández y Felipe Toloza.

La 2018 también coronó

Los más pequeños, la categoría 2018, también firmaron un verdadero campañón. En fase de grupos vencieron a Santa Lucía y Los Gauchitos por 1-0, y a Villalba por 2-0.

En cuartos de final igualaron 2-2 ante Rayos y se impusieron en los penales. Luego, en semifinales, superaron a Toritos por 2-1. La final fue cerrada: empate sin goles frente a Gustavo Lastra y triunfo por penales para desatar el festejo.

El equipo dirigido por Gonzalo Giménez estuvo conformado por: Dilan Gómez, Máximo López, Aylen Carrillo, Lautaro Rojas, Felipe Juárez Rivero, Nehuén Chamorro, Aaron Noriega, Matías Vincenti, Lionel Villalba, Thiago Yanuzzi, Thadeo Tévez, Valentino Acuña, Lucas Búscalia y Gael Jugo.

La 2017 levantó la Copa de Plata

Por su parte, la 2017 del Real FC también dejó su huella y se quedó con la Copa de Plata. En fase de grupos cayó ante Nápoles, venció a Unión Obrera y empató con La Masía.

En semifinales superó a Pablo VI por 1-0 y en la final derrotó a Toritos por 2-0, para cerrar el certamen con un festejo que tiñó de azul y naranja el predio de Comunicaciones.

El plantel estuvo integrado por: Francisco Godoy, Lorenzo Díaz, Ian Páez, Gerónimo Ruiz, Juan Martín Brunet, Santino Leguizamón, Camilo Paz, Nehemías Juárez, Lisandro Tévez, Gonzalo Veliz, Lorenzo Concha, Yonathan Bustamante, Bastian Guillin y Nicolás.

De esta manera, el Real FC de La Banda cerró otro torneo inolvidable, con dos Copas de Oro y una Copa de Plata, confirmando el gran presente de sus divisiones formativas y el trabajo sostenido que impulsa el crecimiento del fútbol infantil.