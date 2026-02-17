Ingresar
Con Deck, Prigioni confirmó la lista de la Selección Argentina para enfrentar a Uruguay y Panamá

El seleccionado argentino afrontará la segunda ventana clasificatoria al Mundial de Qatar 2027.

Hoy 17:27

De cara a la Segunda Ventana de los Clasificatorios FIBA para la Copa del Mundo Qatar 2027, la Selección Argentina ya tiene definida su preselección de 24 jugadores, elegidos por el entrenador Pablo Prigioni.

El conjunto nacional enfrentará a Uruguay el viernes 27 de febrero y a Panamá el lunes 2 de marzo, en ambos casos en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires.

Cabe destacar que estos 24 jugadores son los potencialmente convocables para la ventana. De esta lista saldrá la nómina definitiva que comenzará los entrenamientos a partir del sábado 21 de febrero, en la medida que los jugadores queden liberados de sus compromisos con sus respectivos clubes.

Los 24 preseleccionados

  • Franco Baralle – Flamengo (Brasil)
  • Juan Manuel Bocca – Fibwi Palma (España)
  • Dylan Bordón – La Laguna Tenerife (España)
  • Gonzalo Bressan – Olímpico de La Banda (Argentina)
  • Nicolás Brussino – Gran Canaria (España)
  • Agustín Cáffaro – Independiente de Oliva (Argentina)
  • Francisco Caffaro – Boca Juniors (Argentina)
  • Facundo Campazzo – Real Madrid (España)
  • Gonzalo Corbalán – San Pablo Burgos (España)
  • Gabriel Deck – Real Madrid (España)
  • Marcos Delía – Obras Sanitarias (Argentina)
  • Tayavek Gallizzi – Regatas Corrientes (Argentina)
  • Patricio Garino – Movistar Estudiantes (España)
  • Lucas Giovannetti – Movistar Estudiantes (España)
  • Nicolás Laprovittola – FC Barcelona (España)
  • Leonardo Lema – Quimsa (Argentina)
  • Bautista Lugarini – Deportivo Alega Cantabria (España)
  • Juan Ignacio Marcos – FC Barcelona (España)
  • Alex Negrete – Flamengo (Brasil)
  • Lucio Redivo – UEB Cividale (Italia)
  • Javier Saiz – Instituto (Argentina)
  • Juan Pablo Vaulet – Estudiantes (España)
  • José Ignacio Vildoza – Bàsquet Girona (España)
  • Luca Vildoza – Virtus Pallacanestro Bologna (Italia)

El cuerpo técnico

Para esta ventana, Prigioni estará acompañado por el mismo staff que trabajó en las últimas ventanas y en la AmeriCup 2025:

  • Herman Mandole
  • Nicolás Casalánguida
  • Guido Fabbris
  • Pablo Favarel
  • Pablo Albertinazzi

Así llega Argentina

El seleccionado nacional inició su camino en los Clasificatorios FIBA en noviembre pasado con dos victorias ante Cuba:

  • 80-68 en La Habana
  • 105-49 en Buenos Aires

De esta manera, Argentina lidera el Grupo D con 2 triunfos y una diferencia de puntos de +68.

Uruguay, próximo rival, también ganó sus dos compromisos ante Panamá, aunque con una diferencia de +35, lo que anticipa un duelo clave en la pelea por la cima del grupo.

Con una base consolidada y figuras de experiencia internacional como Campazzo, Deck y Laprovittola, la Selección Mayor Masculina buscará dar un nuevo paso firme rumbo al Mundial de Qatar 2027.

