Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 FEB 2026 | 0º
X
País

Tras anunciar cambios en el artículo de las licencias médicas, Bullrich salió a defender la reforma laboral

La senadora de La Libertad Avanza publicó en sus redes un mensaje en el que habló sobre la reducción de las cargas patronales. Pidió que la corrección de un apartado “no tape una de las medidas más importantes de la ley”.

Hoy 17:46

La senadora de La Libertad Avanza publicó en sus redes sociales un mensaje en el que habló sobre la reducción de las cargas patronales. Pidió que la corrección de un apartado “no tape una de las medidas más importantes de la ley”.

En el posteo de X, Bullrich citó una publicación de Luis Caputo y expresó: "Lean a Toto. Que la corrección de un artículo no tape una de las medidas más importantes de la ley para crear trabajo formal".

"Con la modernización laboral, bajamos los impuestos hasta un 85% para los nuevos empleos durante 4 años. Es una de las tantas medidas para salir del desastre del 43% de informalidad que dejó el kirchnerismo. Menos impuestos al empleo, más trabajo formal y más oportunidades para los argentinos", agregó.

TEMAS Patricia Bullrich

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción en Las Termas: encontraron calcinado el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida y detuvieron a un sospechoso
  2. 2. Video: un delincuente se llevó una motocicleta que estaba estacionada frente a un gimnasio en el B° Ejército Argentino
  3. 3. Hallaron el cráneo y otras partes del cuerpo de Ramona Medina, la mujer que murió quemada en Las Termas de Río Hondo
  4. 4. Detienen a un policía acusado de abusar sexualmente de una nena de 7 años
  5. 5. Interceptan colectivo de tour de compras con doce kilos de cocaína ocultos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT