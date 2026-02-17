Tras anunciar cambios en el artículo de las licencias médicas, Bullrich salió a defender la reforma laboral

La senadora de La Libertad Avanza publicó en sus redes un mensaje en el que habló sobre la reducción de las cargas patronales. Pidió que la corrección de un apartado “no tape una de las medidas más importantes de la ley”.

En el posteo de X, Bullrich citó una publicación de Luis Caputo y expresó: "Lean a Toto. Que la corrección de un artículo no tape una de las medidas más importantes de la ley para crear trabajo formal".

"Con la modernización laboral, bajamos los impuestos hasta un 85% para los nuevos empleos durante 4 años. Es una de las tantas medidas para salir del desastre del 43% de informalidad que dejó el kirchnerismo. Menos impuestos al empleo, más trabajo formal y más oportunidades para los argentinos", agregó.