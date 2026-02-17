Galatasaray goleó a la Juventus y puso un pie en los octavos de la Champions League

El equipo de Icardi se impuso por 5-2 como local en la ida de los 16avos de final.

Hoy 18:13

El Galatasaray dio un paso firme hacia los octavos de final de la UEFA Champions League tras golear 5-2 a la Juventus en Estambul, en una noche marcada por el debut goleador de Noa Lang.

El equipo turco transformó su estadio en un escenario asfixiante para el conjunto italiano y terminó firmando una actuación contundente que lo deja muy bien posicionado de cara a la revancha en Turín.

El local abrió el marcador gracias a Gabriel Sara, quien capturó un balón suelto en el área para el 1-0. Sin embargo, la reacción visitante fue inmediata: Teun Koopmeiners empató prácticamente desde el saque del medio y luego firmó un doblete con un remate espectacular para poner el 2-1 antes del descanso.

Juventus parecía tener el partido bajo control, pero el complemento sería una historia completamente distinta.

Vendaval turco y expulsión clave

En la segunda mitad, Galatasaray salió decidido a cambiar el rumbo. Lang, en su cuarto partido con el club, aprovechó un rebote en el área para marcar el 2-2 e iniciar la remontada.

Minutos después, Davinson Sánchez ganó de cabeza tras un centro preciso de Sara y anotó el 3-2, su primer gol en la competición.

La situación se complicó aún más para la Juventus con la expulsión por doble amarilla de Juan Cabal, que dejó al equipo italiano con diez hombres y expuesto ante el empuje local.

Con un hombre de más, el conjunto turco no perdonó. Victor Osimhen presionó en la salida y asistió para que Lang empujara el cuarto tanto. Ya con la visita desbordada, Sacha Boey selló el 5-2 definitivo tras otra intervención del delantero nigeriano.

Galatasaray viajará a Turín con una ventaja amplia y la ilusión intacta de meterse entre los 16 mejores de Europa, luego de una noche inolvidable en Estambul.