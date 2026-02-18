Clima en Santiago del Estero: miércoles caluroso, con nubosidad y alta humedad

El Servicio Meteorológico anticipa una jornada con temperaturas elevadas, cielo parcialmente nublado por la mañana y mayor presencia de nubes hacia la noche. No se esperan lluvias.

Hoy 01:49

El pronóstico del tiempo para este miércoles 18 de febrero en Santiago del Estero anticipa una jornada marcada por el calor y la humedad, según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo al organismo oficial, la temperatura mínima será de 23 grados, mientras que la máxima alcanzará los 36, en línea con el intenso calor que se viene registrando en la provincia durante los últimos días.

Nubosidad en aumento durante el día

El SMN prevé que el cielo se presente parcialmente nublado durante la mañana, mientras que por la tarde y la noche la nubosidad aumentará y se mantendrá mayormente nublado.

Si bien no se esperan precipitaciones para esta jornada, el informe advierte que continuará el elevado nivel de humedad en el ambiente, lo que podría incrementar la sensación térmica y generar condiciones de tiempo pesado.

Calor persistente en la semana

Este escenario meteorológico forma parte de un patrón de temperaturas altas y aire húmedo que se mantiene en el norte argentino, por lo que se recomienda a la población hidratarse con frecuencia, evitar la exposición prolongada al sol en horas pico y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

El SMN continuará actualizando el pronóstico ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.